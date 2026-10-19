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Varios drones implicados en la tragedia de Starobelsk operaban a través de Starlink, revela una investigación
Varios drones implicados en la tragedia de Starobelsk operaban a través de Starlink, revela una investigación
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Las FFAA de Ucrania utilizaron Starlink en el ataque contra la escuela normal de Starobelsk, que se cobró la vida de 21 personas. Así lo reveló a Sputnik el... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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A mediados de octubre, toda una serie de figuras militares y políticas de Ucrania admitieron que la restricción de Starlink tomó por sorpresa a los militares de Kiev, en particular, debido a la gran dependencia de las FFAA ucranianas de este sistema de comunicaciones.La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, que albergaba a 86 personas. La tragedia causó 21 fallecidos y dejó 44 heridos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental y lo calificó de "terrorista", subrayando que en las inmediaciones de la residencia atacada no había instalaciones militares ni infraestructuras de los servicios especiales.Según las conclusiones de la investigación, en el atentado estarían implicados los comandantes ucranianos Robert Brovdi y Andréi Klimenko, así como el jefe de la Inteligencia de Ucrania, Oleg Iváshchenko. Los tres han sido imputados en ausencia y son objeto de órdenes de búsqueda internacional.
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Varios drones implicados en la tragedia de Starobelsk operaban a través de Starlink, revela una investigación
Las FFAA de Ucrania utilizaron Starlink en el ataque contra la escuela normal de Starobelsk, que se cobró la vida de 21 personas. Así lo reveló a Sputnik el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, al compartir nuevos datos de la investigación.
"Las FFAA de Ucrania utilizaron al menos siete drones de los modelos Fire Point-1, Fire Point-2, "Sichen" y RZ-100, dos de los cuales operaban a través del sistema de comunicaciones por satélite Starlink", precisó.
A mediados de octubre, toda una serie de figuras militares y políticas de Ucrania admitieron que la restricción de Starlink tomó por sorpresa a los militares de Kiev
, en particular, debido a la gran dependencia de las FFAA ucranianas de este sistema de comunicaciones.
La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, que albergaba a 86 personas. La tragedia causó 21 fallecidos y dejó 44 heridos.
14 de septiembre, 12:15 GMT
A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que el ataque contra Starobelsk no fue accidental
y lo calificó de "terrorista", subrayando que en las inmediaciones de la residencia atacada no había instalaciones militares
ni infraestructuras de los servicios especiales.
Según las conclusiones de la investigación, en el atentado estarían implicados los comandantes ucranianos Robert Brovdi y Andréi Klimenko, así como el jefe de la Inteligencia de Ucrania, Oleg Iváshchenko. Los tres han sido imputados en ausencia y son objeto de órdenes de búsqueda internacional.
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