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Las limitaciones de Starlink y la falta de datos de inteligencia toman por sorpresa a las fuerzas ucranianas, según informes
Las limitaciones de Starlink y la falta de datos de inteligencia toman por sorpresa a las fuerzas ucranianas, según informes
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No es la primera vez esta semana que Volodímir Zelenski señala que Ucrania no recibe de sus socios información de inteligencia sobre el lanzamiento de misiles... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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Así, la empresa SpaceX limitó la velocidad de funcionamiento de Starlink para las tropas ucranianas, declaró el asesor de Zelenski, Serguéi Beskrestnov.En sus palabras, esto provocó la cancelación de algunas operaciones de las FFAA de Ucrania. Asimismo, apuntó que difícilmente se trata de una coincidencia y que la medida podría estar vinculada a la "situación política". Así, sugirió que SpaceX podría haberlo hecho a petición de la Administración estadounidense.Por su parte, SpaceX ha confirmado un límite de velocidad de 60-70 km/h para las terminales de Starlink que operan en Ucrania. Al mismo tiempo, funcionarios ucranianos confirmaron que Ucrania no recibió información de inteligencia sobre el lanzamiento de misiles balísticos.El jefe del servicio de prensa de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, confirmó sus declaraciones y precisó que se trataba de la primera oleada de lanzamientos.En la víspera, la prensa informó de que Washington podría dejar de compartir información de inteligencia con Ucrania y presionar a Elon Musk para que cortara el acceso de las fuerzas ucranianas al servicio Starlink.Esto se produjo en el contexto de que el presidente estadounidense Donald Trump hubiera acusado a Zelenski de ignorar sus peticiones de no atacar las refinerías rusas. También afirmó que el líder ucraniano debería haber alcanzado un acuerdo de paz con Moscú hace tiempo y propuso convocar elecciones en Ucrania.
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Las limitaciones de Starlink y la falta de datos de inteligencia toman por sorpresa a las fuerzas ucranianas, según informes

10:31 GMT 14.10.2026
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Misil antibuque Onyx - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
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No es la primera vez esta semana que Volodímir Zelenski señala que Ucrania no recibe de sus socios información de inteligencia sobre el lanzamiento de misiles balísticos hacia Kiev. Además, los medios informaron previamente de que las Fuerzas Armadas ucranianas podrían perder el acceso al servicio de internet por satélite Starlink.
Así, la empresa SpaceX limitó la velocidad de funcionamiento de Starlink para las tropas ucranianas, declaró el asesor de Zelenski, Serguéi Beskrestnov.
"La restricción se aplica al 'paquete militar' de servicios de Starshield y se estableció a una velocidad de 100 millas por hora. Nuestras fuerzas de defensa no recibieron ningún aviso previo al respecto", escribió en las redes sociales.
En sus palabras, esto provocó la cancelación de algunas operaciones de las FFAA de Ucrania. Asimismo, apuntó que difícilmente se trata de una coincidencia y que la medida podría estar vinculada a la "situación política". Así, sugirió que SpaceX podría haberlo hecho a petición de la Administración estadounidense.
Por su parte, SpaceX ha confirmado un límite de velocidad de 60-70 km/h para las terminales de Starlink que operan en Ucrania.
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Al mismo tiempo, funcionarios ucranianos confirmaron que Ucrania no recibió información de inteligencia sobre el lanzamiento de misiles balísticos.
"No recibimos ningún aviso de nuestros socios sobre el lanzamiento de misiles balísticos. Es la segunda vez que Ucrania se queda sin recibir ningún aviso", denunció el propio Zelenski en sus redes sociales.
El jefe del servicio de prensa de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, confirmó sus declaraciones y precisó que se trataba de la primera oleada de lanzamientos.
En la víspera, la prensa informó de que Washington podría dejar de compartir información de inteligencia con Ucrania y presionar a Elon Musk para que cortara el acceso de las fuerzas ucranianas al servicio Starlink.
Esto se produjo en el contexto de que el presidente estadounidense Donald Trump hubiera acusado a Zelenski de ignorar sus peticiones de no atacar las refinerías rusas. También afirmó que el líder ucraniano debería haber alcanzado un acuerdo de paz con Moscú hace tiempo y propuso convocar elecciones en Ucrania.
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