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Moscú respalda las voces que exigen a Kiev detener los ataques contra la infraestructura civil, indican en el Kremlin

Moscú respalda las voces que exigen a Kiev detener los ataques contra la infraestructura civil, indican en el Kremlin

Sputnik Mundo

Rusia acoge con satisfacción cualquier llamamiento a Kiev para que ponga fin a los ataques contra la infraestructura económica civil, declaró el vocero del... 14.09.2026, Sputnik Mundo

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El comentario del vocero del Kremlin llega después de que Trump relacionara la escasez de diésel con los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa. Así, el presidente estadounidense exigió a Volodímir Zelenski que cesara las ofensivas contra las refinerías de Rusia.Al mismo tiempo, destacó que cualquier país puede contribuir a la resolución del conflicto en Ucrania, empujando a Kiev hacia una flexibilidad.En esa línea, agregó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, vio positivamente el propósito de su homólogo chino, Xi Jinping, y del primer ministro de la India, Narendra Modi, de facilitar el hallazgo de una solución al conflicto ucraniano.En cuanto al desarrollo de la situación en el frente, para los analistas serios, resulta evidente que Rusia está mejorando cada día sus posiciones en la zona de la operación militar especial y avanza de manera constante hacia el cumplimiento de sus objetivos, indicó Peskov.Además, el portavoz presidencial ruso tildó de error las afirmaciones occidentales de que Ucrania tenía potencial para hacer frente a Rusia.Mercado energético mundialEl estado de los mercados petroleros se está deteriorando rápidamente, lo que se debe principalmente a la situación en el golfo Pérsico, sostuvo Peskov."Esto tendrá consecuencias muy graves y provocará una profunda preocupación en las economías mundiales", añadió.Rusia podrá destinar una cantidad adicional de productos petrolíferos a los mercados mundiales una vez que se haya saturado el mercado interno, concluyó.El 11 de septiembre, Arabia Saudita anunció el cierre preventivo del oleoducto estratégico Este-Oeste, tras múltiples ataques con drones por parte del movimiento chií Ansarolá (los hutíes). Últimamente, Riad usaba esa tubería para exportar gran parte del petróleo que en el pasado enviaba a través del estrecho de Ormuz.Cuba y los BRICSMoscú saluda la disposición de La Habana a sumarse al trabajo del grupo BRICS, declaró Peskov. A pesar de que los líderes de la asociación no examinaran candidatos concretos para la ampliación del grupo durante la cumbre en Nueva Deli, Cuba siempre es bienvenida.La víspera, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, compartió que Cuba aspira a incorporarse como miembro pleno al trabajo de los BRICS.La XVIII Cumbre de los BRICS, en Nueva Deli, concluyó este 13 de septiembre tras reunir a los líderes mundiales de esta asociación de alcance global.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025. Arabia Saudita es miembro desde 2024, pero aún no se han completado los procedimientos internos.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza.Los países del grupo BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.

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