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"No acudiría nadie": el político británico ironiza sobre una posible movilización europea contra Rusia

"No acudiría nadie": el político británico ironiza sobre una posible movilización europea contra Rusia

Sputnik Mundo

La estrategia de Occidente hacia Rusia es contradictoria: mientras los líderes europeos endurecen su retórica militar, no resulta evidente que cuenten con el... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T11:20+0000

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El político sostuvo que, si se abrieran centros de reclutamiento para combatir contra Rusia, "no acudiría nadie", y acompañó su argumento con una ironía: "Más les valdría no preparar demasiado té ni demasiados sándwiches".Galloway calificó de "absurda" la idea de que los europeos, después de haber gastado sus recursos, estén dispuestos a sacrificar la vida por la "maquinaria bélica".Según su análisis, la falta de una determinación clara de luchar —tanto en Rusia como en las sociedades occidentales— hace difícil imaginar un escenario de conflicto militar abierto entre ambas partes.Galloway también cuestionó la autonomía militar de las potencias europeas. Al comparar su posición con la de Benito Mussolini, quien dependía del poder militar de Adolf Hitler, afirmó que los países europeos reproducen una lógica similar al apoyarse en Washington."Sin el Ejército del [presidente de EEUU] Trump, [los países europeos de la OTAN] no representan una fuerza militar creíble", sostuvo.En este contexto, Galloway reclamó un cambio de tono en las capitales europeas."Una Ucrania distinta": Galloway apunta al cambio estructural que Kiev necesita, más allá de su líderGalloway también indicó que la eventual salida de Volodímir Zelenski no resolvería por sí sola el conflicto.En su opinión, Kiev necesita un "verdadero cambio de rumbo" y debe dejar de desempeñar el papel de "un cuchillo clavado en el costado de Rusia". La mera sustitución del liderazgo ucraniano, destacó, resultará insuficiente para alterar la situación. El político agregó que Moscú mantendrá sus objetivos militares hasta alcanzarlos.El 10 de octubre, el mandatario estadounidense instó a Ucrania a cambiar de líder y acusó a Zelenski de haber desaprovechado en repetidas ocasiones oportunidades para alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la norma sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

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