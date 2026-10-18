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"El pirómano debe irse": político francés exige la dimisión de Macron
"El pirómano debe irse": político francés exige la dimisión de Macron
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, debe dimitir, declaró el líder del partido de derecha francés Los Patriotas, Florian Philippot, tras los disturbios... 18.10.2026, Sputnik Mundo
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Philippot, quien también es candidato a la presidencia, acusó a las autoridades francesas de haber favorecido durante décadas la inmigración ilegal a gran escala en el país.La política del caos ha debilitado metódicamente a Francia y fragilizado al pueblo, hecho subir a sus enemigos, añadió.El 17 de octubre, se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda Francia contra el encarecimiento del costo de vida y la subida de los precios. Según el Ministerio del Interior, unas 550.000 personas participaron en las movilizaciones, 110.000 de ellas en París. Por su parte, la Confederación General del Trabajo estimó la asistencia de hasta 800.000 manifestantes.Las protestas estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como por disturbios, saqueos y actos de vandalismo. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, elevó a 1.500 la cifra de detenidos y a más de 500, la de agentes heridos durante los disturbios.
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"El pirómano debe irse": político francés exige la dimisión de Macron

11:29 GMT 18.10.2026 (actualizado: 11:36 GMT 18.10.2026)
© REUTERS Benoit TessierEmmanuel Macron, presidente francés, asiste a un encuentro titulado En las raíces de Europa, por la paz y la unidad, el 28 de septiembre de 2026
Emmanuel Macron, presidente francés, asiste a un encuentro titulado En las raíces de Europa, por la paz y la unidad, el 28 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, debe dimitir, declaró el líder del partido de derecha francés Los Patriotas, Florian Philippot, tras los disturbios masivos y los enfrentamientos registrados durante las protestas del 17 de octubre.
Philippot, quien también es candidato a la presidencia, acusó a las autoridades francesas de haber favorecido durante décadas la inmigración ilegal a gran escala en el país.
"¡Sin duda, la situación está en llamas bajo el mandato de Macron! (...) ¡El pirómano que destruye Francia debe irse!", escribió en su cuenta de la red social X.
La política del caos ha debilitado metódicamente a Francia y fragilizado al pueblo, hecho subir a sus enemigos, añadió.
El 17 de octubre, se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda Francia contra el encarecimiento del costo de vida y la subida de los precios. Según el Ministerio del Interior, unas 550.000 personas participaron en las movilizaciones, 110.000 de ellas en París. Por su parte, la Confederación General del Trabajo estimó la asistencia de hasta 800.000 manifestantes.
Las protestas estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como por disturbios, saqueos y actos de vandalismo. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, elevó a 1.500 la cifra de detenidos y a más de 500, la de agentes heridos durante los disturbios.
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