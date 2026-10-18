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"El pirómano debe irse": político francés exige la dimisión de Macron

"El pirómano debe irse": político francés exige la dimisión de Macron

Sputnik Mundo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, debe dimitir, declaró el líder del partido de derecha francés Los Patriotas, Florian Philippot, tras los disturbios... 18.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-18T11:29+0000

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Philippot, quien también es candidato a la presidencia, acusó a las autoridades francesas de haber favorecido durante décadas la inmigración ilegal a gran escala en el país.La política del caos ha debilitado metódicamente a Francia y fragilizado al pueblo, hecho subir a sus enemigos, añadió.El 17 de octubre, se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda Francia contra el encarecimiento del costo de vida y la subida de los precios. Según el Ministerio del Interior, unas 550.000 personas participaron en las movilizaciones, 110.000 de ellas en París. Por su parte, la Confederación General del Trabajo estimó la asistencia de hasta 800.000 manifestantes.Las protestas estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como por disturbios, saqueos y actos de vandalismo. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, elevó a 1.500 la cifra de detenidos y a más de 500, la de agentes heridos durante los disturbios.

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