https://noticiaslatam.lat/20261018/el-piromano-debe-irse-politico-frances-exige-la-dimision-de-macron-1175489091.html
"El pirómano debe irse": político francés exige la dimisión de Macron
"El pirómano debe irse": político francés exige la dimisión de Macron
Sputnik Mundo
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, debe dimitir, declaró el líder del partido de derecha francés Los Patriotas, Florian Philippot, tras los disturbios... 18.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-18T11:29+0000
2026-10-18T11:29+0000
2026-10-18T11:36+0000
internacional
política
emmanuel macron
florian philippot
francia
protestas
🌍 europa
manifestación
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/12/1175490257_820:883:2890:2048_1920x0_80_0_0_f28103f746a91697b8cd47b6b4805131.jpg
Philippot, quien también es candidato a la presidencia, acusó a las autoridades francesas de haber favorecido durante décadas la inmigración ilegal a gran escala en el país.La política del caos ha debilitado metódicamente a Francia y fragilizado al pueblo, hecho subir a sus enemigos, añadió.El 17 de octubre, se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda Francia contra el encarecimiento del costo de vida y la subida de los precios. Según el Ministerio del Interior, unas 550.000 personas participaron en las movilizaciones, 110.000 de ellas en París. Por su parte, la Confederación General del Trabajo estimó la asistencia de hasta 800.000 manifestantes.Las protestas estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como por disturbios, saqueos y actos de vandalismo. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, elevó a 1.500 la cifra de detenidos y a más de 500, la de agentes heridos durante los disturbios.
https://noticiaslatam.lat/20261011/macron-cae-a-un-minimo-historico-de-popularidad-en-francia-muestra-una-encuesta-1175395406.html
francia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/12/1175490257_1027:823:2660:2048_1920x0_80_0_0_106cc82d1961f0d7c02d9166c9bc198e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, emmanuel macron, florian philippot, francia, protestas, 🌍 europa, manifestación
política, emmanuel macron, florian philippot, francia, protestas, 🌍 europa, manifestación
"El pirómano debe irse": político francés exige la dimisión de Macron
11:29 GMT 18.10.2026 (actualizado: 11:36 GMT 18.10.2026)
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, debe dimitir, declaró el líder del partido de derecha francés Los Patriotas, Florian Philippot, tras los disturbios masivos y los enfrentamientos registrados durante las protestas del 17 de octubre.
Philippot, quien también es candidato a la presidencia, acusó a las autoridades francesas de haber favorecido durante décadas la inmigración ilegal a gran escala en el país.
"¡Sin duda, la situación está en llamas bajo el mandato de Macron! (...) ¡El pirómano que destruye Francia debe irse!", escribió en su cuenta de la red social X.
La política del caos ha debilitado metódicamente a Francia y fragilizado al pueblo, hecho subir a sus enemigos, añadió.
El 17 de octubre, se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda Francia
contra el encarecimiento del costo de vida y la subida de los precios. Según el Ministerio del Interior, unas 550.000 personas
participaron en las movilizaciones, 110.000 de ellas en París. Por su parte, la Confederación General del Trabajo estimó la asistencia de hasta 800.000 manifestantes.
Las protestas estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como por disturbios, saqueos y actos de vandalismo. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, elevó a 1.500 la cifra de detenidos y a más de 500, la de agentes heridos durante los disturbios.