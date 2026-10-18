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"Autopromoción y payasadas": Lavrov explica por qué Zelenski no quiere llegar a un acuerdo con Rusia
"Autopromoción y payasadas": Lavrov explica por qué Zelenski no quiere llegar a un acuerdo con Rusia
Sputnik Mundo
Volodímir Zelenski no quiere lograr el acuerdo para resolver la crisis ucraniana, ya que entiende que cualquier avance en el mismo significaría el fin de su... 18.10.2026, Sputnik Mundo
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"Es obvio que Zelenski ni siquiera quiere avanzar hacia acuerdos. Aparentemente, porque entiende que cualquier acuerdo aceptable para Rusia y Estados Unidos significará el fin de su régimen y de su persona", subrayó el ministro de Asuntos Exteriores ruso en una rueda de prensa tras la novena ronda del diálogo estratégico Rusia-Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.Además, indicó que Zelenski no quiere negociaciones y ya las ha frustrado en más de una ocasión.El ministro ruso recordó el fracaso del proceso de negociación por parte de Zelenski tras diciembre de 2019, cuando se llegó a un acuerdo en París sobre la necesidad de implementar los acuerdos de Minsk, incluyendo la incorporación del estatus especial del Donbás a la Constitución ucraniana. "Tanto [el presidente francés Emmanuel] Macron como [la excanciller alemana Angela] Merkel y Zelenski lo firmaron. No tenían intención de hacer nada", señaló Lavrov. En sus palabras, Zelenski también interrumpió las negociaciones que tuvieron lugar en Estambul en 2025. El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.El pasado 10 de octubre, el mandatario estadounidense instó a Ucrania a cambiar de líder y acusó a Zelenski de haber desaprovechado en repetidas ocasiones oportunidades para alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto. Trump exigió a Zelenski que cesara los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, al vincularlos con el aumento de los precios del diésel en EEUU.La opinión de Zelenski y la UE sobre el acuerdo sobre el gasóleo son "payasadas"El acuerdo sobre el diésel entre Moscú y Washington es un asunto bilateral entre Rusia y Estados Unidos, independientemente de las maniobras de Volodímir Zelenski para autopromocionarse, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ruso. El 9 de octubre, los presidente de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense. Asimismo, los mandatarios acordaron mantener el contacto directo y continuar la cooperación a través de las Administraciones presidenciales, los servicios de inteligencia y otros organismos.
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"Autopromoción y payasadas": Lavrov explica por qué Zelenski no quiere llegar a un acuerdo con Rusia
16:25 GMT 18.10.2026 (actualizado: 16:38 GMT 18.10.2026)
Volodímir Zelenski no quiere lograr el acuerdo para resolver la crisis ucraniana, ya que entiende que cualquier avance en el mismo significaría el fin de su régimen, señaló el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Agregó que ahora Zelenski se está promocionando activamente al pronunciarse sobre el acuerdo de diésel entre Moscú y Washington.
"Es obvio que Zelenski ni siquiera quiere avanzar hacia acuerdos. Aparentemente, porque entiende que cualquier acuerdo aceptable para Rusia y Estados Unidos significará el fin de su régimen y de su persona", subrayó el ministro de Asuntos Exteriores ruso en una rueda de prensa tras la novena ronda del diálogo estratégico Rusia-Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.
Además, indicó que Zelenski no quiere negociaciones y ya las ha frustrado en más de una ocasión.
"En repetidas ocasiones, incluso cuando, tras la propuesta del presidente estadounidense [Donald Trump], se alcanzó un entendimiento entre Moscú y Kiev para avanzar y reanudar las negociaciones, al día siguiente de que surgieran tales expectativas optimistas, Ucrania inevitablemente hacía algo completamente inaceptable y repugnante", sostuvo, explicando que se trataba principalmente de ataques contra objetivos civiles en Rusia.
El ministro ruso recordó el fracaso del proceso de negociación por parte de Zelenski tras diciembre de 2019, cuando se llegó a un acuerdo en París sobre la necesidad de implementar los acuerdos de Minsk
, incluyendo la incorporación del estatus especial del Donbás a la Constitución ucraniana.
"Tanto [el presidente francés Emmanuel] Macron como [la excanciller alemana Angela] Merkel y Zelenski lo firmaron. No tenían intención de hacer nada", señaló Lavrov.
"Luego hubo una reunión trilateral en Abu Dabi. Y después de eso, tampoco se logró ningún avance, y no fue por iniciativa nuestra", recalcó el ministro de Asuntos Exteriores ruso.
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024
. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo
. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.
El pasado 10 de octubre, el mandatario estadounidense instó a Ucrania a cambiar de líder
y acusó a Zelenski de haber desaprovechado en repetidas ocasiones
oportunidades para alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto. Trump exigió a Zelenski que cesara los ataques contra las refinerías de petróleo rusas
, al vincularlos con el aumento de los precios del diésel en EEUU.
La opinión de Zelenski y la UE sobre el acuerdo sobre el gasóleo son "payasadas"
El acuerdo sobre el diésel entre Moscú y Washington es un asunto bilateral entre Rusia y Estados Unidos, independientemente de las maniobras de Volodímir Zelenski para autopromocionarse, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ruso.
"Si la Unión Europea lo considera una traición a Ucrania, y el propio Zelenski afirma que la cuestión de las exportaciones rusas de diésel debe resolverse con él porque solo él puede autorizarlas, entonces ya no se trata de seguridad energética, sino de autopromoción y payasadas", comentó.
El 9 de octubre, los presidente de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania
y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense
. Asimismo, los mandatarios acordaron mantener el contacto directo y continuar la cooperación a través de las Administraciones presidenciales, los servicios de inteligencia y otros organismos.
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