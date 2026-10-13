¿Quién podría reemplazar a Zelenski? Estos son los nombres que barajan los medios
18:31 GMT 13.10.2026 (actualizado: 18:45 GMT 13.10.2026)
© Foto : AP / Uncredited, AP / Geert Vanden Wijngaert, AP / Press Service Of The President Of Ukraine, PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, Servicio de Prensa del Presidente de UcraniaKiril Budánov*, el jefe de la Oficina Presidencial; Mijaíl Fiódorov, exministro de Defensa; Volodímir Zelenski; Valeri Zaluzhni, excomandante en jefe de las FFAA de Ucrania y actual embajador en el Reino Unido; Petró Poroshenko**, expresidente de Ucrania. * Incluido por Rusia en la lista de terroristas y extremistas. ** Incluido por el Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación Rusa (Rosfinmonitoring) en la lista de personas vinculadas con actividades extremistas o terroristas.
© Foto : AP / Uncredited, AP / Geert Vanden Wijngaert, AP / Press Service Of The President Of Ukraine, PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, Servicio de Prensa del Presidente de Ucrania
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Cuatro candidatos podrían aspirar a la Presidencia de Ucrania tras la salida de Volodímir Zelenski, indican medios estadounidenses. Esto sucede en medio de los llamamientos del mandatario de EEUU, Donald Trump, a celebrar elecciones en el país. La prensa también señala quién sería "el principal rival de Zelenski".
Valeri Zaluzhni, excomandante en jefe de las FFAA de Ucrania y actual embajador en el Reino Unido, "es considerado ampliamente el principal rival de Zelenski", destacan medios.
Según una encuesta del grupo Rating publicada la víspera, en unas hipotéticas elecciones presidenciales el 20% de los encuestados votaría por Zaluzhni, frente al 23% que respaldaría a Zelenski. Sin embargo, el 64% de los consultados confía en el excomandante en jefe, 11 puntos porcentuales más que en Zelenski.
Entre los posibles competidores también figura el jefe de la Oficina Presidencial, Kiril Budánov*, quien obtendría el 6,7% de los votos en la primera vuelta. El 53% de los ucranianos confía en él. Por su parte, el exministro de Defensa, Mijaíl Fiódorov, recibiría el 7,6% de los votos en la primera vuelta y cuenta con un índice de confianza del 38%. Los medios también mencionaron como posible candidato al expresidente de Ucrania, Petró Poroshenko**.
El 11 de octubre, Trump instó a celebrar comicios en Ucrania. Un día antes, el presidente estadounidense acusó a Zelenski de ignorar las peticiones de Washington de no atacar las refinerías de petróleo rusas y afirmó que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo con Moscú.
No es la primera vez que el mandatario estadounidense hace un llamamiento de este tipo. En febrero de 2025, calificó a Zelenski de "dictador sin elecciones".
El mandato presidencial de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios fueron suspendidos entonces con el argumento de la ley marcial y la movilización general.
* Incluido por Rusia en la lista de terroristas y extremistas.
** Incluido por el Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación Rusa (Rosfinmonitoring) en la lista de personas vinculadas con actividades extremistas o terroristas.
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