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¿Quién podría reemplazar a Zelenski? Estos son los nombres que barajan los medios

¿Quién podría reemplazar a Zelenski? Estos son los nombres que barajan los medios

Sputnik Mundo

Cuatro candidatos podrían aspirar a la Presidencia de Ucrania tras la salida de Volodímir Zelenski, indican medios estadounidenses. Esto sucede en medio de los... 13.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-13T18:31+0000

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Valeri Zaluzhni, excomandante en jefe de las FFAA de Ucrania y actual embajador en el Reino Unido, "es considerado ampliamente el principal rival de Zelenski", destacan medios.Según una encuesta del grupo Rating publicada la víspera, en unas hipotéticas elecciones presidenciales el 20% de los encuestados votaría por Zaluzhni, frente al 23% que respaldaría a Zelenski. Sin embargo, el 64% de los consultados confía en el excomandante en jefe, 11 puntos porcentuales más que en Zelenski.Entre los posibles competidores también figura el jefe de la Oficina Presidencial, Kiril Budánov*, quien obtendría el 6,7% de los votos en la primera vuelta. El 53% de los ucranianos confía en él. Por su parte, el exministro de Defensa, Mijaíl Fiódorov, recibiría el 7,6% de los votos en la primera vuelta y cuenta con un índice de confianza del 38%. Los medios también mencionaron como posible candidato al expresidente de Ucrania, Petró Poroshenko**.El 11 de octubre, Trump instó a celebrar comicios en Ucrania. Un día antes, el presidente estadounidense acusó a Zelenski de ignorar las peticiones de Washington de no atacar las refinerías de petróleo rusas y afirmó que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo con Moscú.No es la primera vez que el mandatario estadounidense hace un llamamiento de este tipo. En febrero de 2025, calificó a Zelenski de "dictador sin elecciones". El mandato presidencial de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios fueron suspendidos entonces con el argumento de la ley marcial y la movilización general.* Incluido por Rusia en la lista de terroristas y extremistas.** Incluido por el Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación Rusa (Rosfinmonitoring) en la lista de personas vinculadas con actividades extremistas o terroristas.

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