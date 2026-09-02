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EEUU condena los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia
EEUU condena los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia
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Los ataques de Ucrania contra instalaciones de infraestructura energética rusa están provocando un aumento de los precios mundiales del combustible, declaró el... 02.09.2026, Sputnik Mundo
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Según Bessent, "esto está ejerciendo presión sobre los precios del combustible en todo el mundo".En respuesta a las acciones del adversario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó a las Fuerzas Armadas rusas lanzar contraataques a gran escala contra la infraestructura energética ucraniana.Las tropas rusas atacan centros de toma de decisiones, empresas y almacenes que las FFAA de Ucrania utilizan junto con especialistas de la OTAN. Las fuerzas rusas emplean drones de ataque y armamento de precisión de largo alcance, capaz de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en todo el territorio ucraniano.
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EEUU condena los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia

14:07 GMT 02.09.2026
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Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 02.09.2026
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Los ataques de Ucrania contra instalaciones de infraestructura energética rusa están provocando un aumento de los precios mundiales del combustible, declaró el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

"Actualmente estamos experimentando una crisis energética debido al conflicto en Ucrania, ya que Ucrania decidió atacar las instalaciones y refinerías energéticas rusas", afirmó a medios estadounidenses el secretario del Tesoro de EEUU.

Según Bessent, "esto está ejerciendo presión sobre los precios del combustible en todo el mundo".

En respuesta a las acciones del adversario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó a las Fuerzas Armadas rusas lanzar contraataques a gran escala contra la infraestructura energética ucraniana.
Las tropas rusas atacan centros de toma de decisiones, empresas y almacenes que las FFAA de Ucrania utilizan junto con especialistas de la OTAN. Las fuerzas rusas emplean drones de ataque y armamento de precisión de largo alcance, capaz de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en todo el territorio ucraniano.
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