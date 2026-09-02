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EEUU condena los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia

EEUU condena los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia

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Los ataques de Ucrania contra instalaciones de infraestructura energética rusa están provocando un aumento de los precios mundiales del combustible, declaró el... 02.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-02T14:07+0000

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Según Bessent, "esto está ejerciendo presión sobre los precios del combustible en todo el mundo".En respuesta a las acciones del adversario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó a las Fuerzas Armadas rusas lanzar contraataques a gran escala contra la infraestructura energética ucraniana.Las tropas rusas atacan centros de toma de decisiones, empresas y almacenes que las FFAA de Ucrania utilizan junto con especialistas de la OTAN. Las fuerzas rusas emplean drones de ataque y armamento de precisión de largo alcance, capaz de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en todo el territorio ucraniano.

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