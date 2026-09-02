https://noticiaslatam.lat/20260902/eeuu-condena-los-ataques-de-ucrania-contra-la-infraestructura-energetica-de-rusia-1174906255.html
EEUU condena los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia
EEUU condena los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia
Sputnik Mundo
Los ataques de Ucrania contra instalaciones de infraestructura energética rusa están provocando un aumento de los precios mundiales del combustible, declaró el... 02.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-02T14:07+0000
2026-09-02T14:07+0000
2026-09-02T14:07+0000
política
seguridad
ucrania
eeuu
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
defensa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/02/1174906060_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c7e667c028a6fec42275f10bd1801750.jpg
Según Bessent, "esto está ejerciendo presión sobre los precios del combustible en todo el mundo".En respuesta a las acciones del adversario, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó a las Fuerzas Armadas rusas lanzar contraataques a gran escala contra la infraestructura energética ucraniana.Las tropas rusas atacan centros de toma de decisiones, empresas y almacenes que las FFAA de Ucrania utilizan junto con especialistas de la OTAN. Las fuerzas rusas emplean drones de ataque y armamento de precisión de largo alcance, capaz de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en todo el territorio ucraniano.
https://noticiaslatam.lat/20260831/las-ffaa-de-ucrania-bombardean-las-vias-de-acceso-a-la-central-nuclear-de-zaporozhie-denuncia-el-1174871611.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/02/1174906060_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_36d1c4c23377e9cad67c6dfbfe78418f.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, seguridad, ucrania, eeuu, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
política, seguridad, ucrania, eeuu, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
EEUU condena los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia
Los ataques de Ucrania contra instalaciones de infraestructura energética rusa están provocando un aumento de los precios mundiales del combustible, declaró el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.
"Actualmente estamos experimentando una crisis energética debido al conflicto en Ucrania, ya que Ucrania decidió atacar las instalaciones y refinerías energéticas rusas", afirmó a medios estadounidenses el secretario del Tesoro de EEUU.
Según Bessent, "esto está ejerciendo presión
sobre los precios del combustible en todo el mundo".
En respuesta a las acciones del adversario
, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó a las Fuerzas Armadas rusas lanzar contraataques a gran escala
contra la infraestructura energética ucraniana.
Las tropas rusas atacan centros de toma de decisiones, empresas y almacenes que las FFAA de Ucrania utilizan junto con especialistas de la OTAN. Las fuerzas rusas emplean drones de ataque y armamento de precisión de largo alcance, capaz de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en todo el territorio ucraniano.