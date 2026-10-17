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"Jaque mate": el enviado especial del Kremlin reacciona a las medidas de EEUU respecto a Ucrania
"Jaque mate": el enviado especial del Kremlin reacciona a las medidas de EEUU respecto a Ucrania
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El enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, comentó las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses... 17.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-17T10:47+0000
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Con estas palabras reaccionó a una publicación del comentarista político independiente David Vance, quien afirmó que el pánico en Bruselas y Kiev es real. A su juicio, el presidente de EEUU ya no permitirá que Zelenski "juegue a la guerra" a costa de enormes gastos para todo el mundo. Vance añadió que la situación se acerca al jaque mate.Anteriormente, Trump criticó a Zelenski por negarse a detener los ataques contra las refinerías rusas. El mandatario estadounidense atribuyó a estos ataques parte de la subida de los precios del petróleo y acusó a Kiev de no mostrar voluntad de resolver el conflicto.En esa línea, Donald Trump consideró que una solución pacífica del conflicto sería posible si se produjera un cambio de poder en Kiev. Previamente, el presidente de EEUU ya había expresado públicamente esta idea.
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"Jaque mate": el enviado especial del Kremlin reacciona a las medidas de EEUU respecto a Ucrania
10:47 GMT 17.10.2026 (actualizado: 10:49 GMT 17.10.2026)
El enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, comentó las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses respecto a Kiev. Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, había criticado a Zelenski por su postura sobre la paz y los ataques contra las refinerías rusas.
"Jaque mate", escribió Dmítriev en X.
Con estas palabras reaccionó a una publicación del comentarista político independiente David Vance, quien afirmó que el pánico en Bruselas y Kiev es real. A su juicio, el presidente de EEUU ya no permitirá que Zelenski "juegue a la guerra" a costa de enormes gastos para todo el mundo. Vance añadió que la situación se acerca al jaque mate.
Anteriormente, Trump criticó a Zelenski por negarse a detener los ataques contra las refinerías rusas. El mandatario estadounidense atribuyó a estos ataques parte de la subida de los precios del petróleo y acusó a Kiev de no mostrar voluntad de resolver el conflicto.
En esa línea, Donald Trump consideró que una solución pacífica del conflicto sería posible si se produjera un cambio de poder en Kiev. Previamente, el presidente de EEUU ya había expresado públicamente esta idea
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