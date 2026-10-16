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Rusia liberó 92 localidades desde el 1 de septiembre, informan en el Estado Mayor de las FFAA rusas
Rusia liberó 92 localidades desde el 1 de septiembre, informan en el Estado Mayor de las FFAA rusas
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Los principales esfuerzos de las FFAA rusas se centran en la liberación de Donbás, comunicó a Vladímir Putin el jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, Valeri... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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Guerásimov destacó que en Dobropolie se localiza y se elimina a los militares ucranianos que están rodeados, mientras que Rusia asestó 12 ataques masivos contra Ucrania entre septiembre y octubre. Según informó el comandante, las FFAA de Rusia también comenzaron a lanzar ataques contra instalaciones energéticas de Ucrania, así como puentes de importancia estratégica. Además, fue destruido el equipo para la fabricación de misiles de crucero en Dnepropetrovsk.Precisó que los ataques de represalia rusos destruyeron 203 instalaciones de infraestructura portuaria de Ucrania y 93 embarcaciones con carga militar. Al mismo tiempo, los principales puertos de Ucrania en el mar Negro han suspendido sus operaciones, detalló Guerásimov.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia liberó 92 localidades desde el 1 de septiembre, informan en el Estado Mayor de las FFAA rusas
16:46 GMT 16.10.2026 (actualizado: 17:11 GMT 16.10.2026)
Los principales esfuerzos de las FFAA rusas se centran en la liberación de Donbás, comunicó a Vladímir Putin el jefe del Estado Mayor de las FFAA rusas, Valeri Guerásimov.
"Desde el 1 de septiembre, las tropas de Rusia han tomado el control de más de 1.800 km² de territorio y 92 localidades", precisó.
Guerásimov destacó que en Dobropolie se localiza y se elimina a los militares ucranianos que están rodeados, mientras que Rusia asestó 12 ataques masivos contra Ucrania entre septiembre y octubre.
Según informó el comandante, las FFAA de Rusia también comenzaron a lanzar ataques contra instalaciones energéticas de Ucrania
, así como puentes de importancia estratégica. Además, fue destruido el equipo para la fabricación de misiles de crucero en Dnepropetrovsk.
Precisó que los ataques de represalia rusos destruyeron 203 instalaciones de infraestructura portuaria de Ucrania y 93 embarcaciones con carga militar.
Al mismo tiempo, los principales puertos de Ucrania en el mar Negro han suspendido sus operaciones, detalló Guerásimov.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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