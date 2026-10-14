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Rusia ataca instalaciones energéticas utilizadas con fines militares en varias regiones ucranianas
Rusia ataca instalaciones energéticas utilizadas con fines militares en varias regiones ucranianas
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Militares rusos atacaron seis centrales térmicas y una subestación eléctrica en Kiev y Járkov, así como en las regiones homónimas, informó el Ministerio de... 14.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-14T08:02+0000
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El ministerio precisó que las fuerzas rusas impactaron contra el centro de procesamiento de datos ATM Ukrsibbank, que facilitaba la recopilación de información de inteligencia para las tropas ucranianas y dos centrales térmicas en la capital ucraniana, que suministraban electricidad a instalaciones militares y empresas de la industria de defensa.En la región de Kiev, fueron alcanzadas dos centrales térmicas y una subestación eléctrica en la zona de la localidad de Víshgorod, mientras que en Járkov y la región homónima los ataques tuvieron como objetivo otras dos centrales térmicas.Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario.
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Rusia ataca instalaciones energéticas utilizadas con fines militares en varias regiones ucranianas
Militares rusos atacaron seis centrales térmicas y una subestación eléctrica en Kiev y Járkov, así como en las regiones homónimas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las FFAA de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de lanzamiento terrestre y drones de ataque de largo alcance contra instalaciones de infraestructuras de comunicaciones y energía en Kiev y en las regiones de Kiev y Járkov, utilizadas en beneficio de la industria militar", señaló el ente castrense.
El ministerio precisó que las fuerzas rusas impactaron contra el centro de procesamiento de datos ATM Ukrsibbank, que facilitaba la recopilación de información de inteligencia para las tropas ucranianas y dos centrales térmicas en la capital ucraniana, que suministraban electricidad a instalaciones militares y empresas de la industria de defensa.
En la región de Kiev, fueron alcanzadas dos centrales térmicas y una subestación eléctrica en la zona de la localidad de Víshgorod, mientras que en Járkov y la región homónima los ataques tuvieron como objetivo otras dos centrales térmicas.
Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro se producen prácticamente a diario
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