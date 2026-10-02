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Es importante impedir el suministro de munición y combustible a Ucrania a través del mar Negro, destaca el Kremlin
Es importante impedir el suministro de munición y combustible a Ucrania a través del mar Negro, destaca el Kremlin
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El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, se pronunció sobre los ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia continúan desde mediados de julio contra la... 02.10.2026, Sputnik Mundo
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En este sentido, aseveró que la parte rusa siempre está abierta a negociar. Sin embargo, aseveró que "la situación en el mar Negro es particular"."Rusia está respondiendo a los ataques que Ucrania ha comenzado. Ucrania debe pagarlo y va a responder", agregó.Al comentar los informes de que Turquía y la Organización de las Naciones Unidas están trabajando para organizar negociaciones con Rusia y Ucrania sobre el cese de hostilidades en el mar Negro, Peskov afirmó que en el Kremlin están al tanto de esa iniciativa. No obstante, "no hay nada en concreto" por ahora, agregó."Kiev en este caso no muestra ninguna propensión a acuerdos integrales", indicó el portavoz, al reafirmar que Moscú busca la paz, no una tregua.Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y a barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro, se producen prácticamente a diario.
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Es importante impedir el suministro de munición y combustible a Ucrania a través del mar Negro, destaca el Kremlin
El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, se pronunció sobre los ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia continúan desde mediados de julio contra la infraestructura portuaria de Ucrania y los buques mercantes utilizados para el transporte de material bélico en el mar Negro.
"Es sumamente importante cortar por completo los suministros marítimos de material bélico, munición y combustible para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es lo que estamos y seguiremos haciendo", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
En este sentido, aseveró que la parte rusa siempre está abierta a negociar. Sin embargo, aseveró que "la situación en el mar Negro es particular".
"Rusia está respondiendo a los ataques que Ucrania ha comenzado. Ucrania debe pagarlo y va a responder", agregó.
30 de septiembre, 18:52 GMT
Al comentar los informes de que Turquía y la Organización de las Naciones Unidas están trabajando para organizar negociaciones con Rusia y Ucrania sobre el cese de hostilidades en el mar Negro, Peskov afirmó que en el Kremlin están al tanto de esa iniciativa. No obstante, "no hay nada en concreto" por ahora, agregó.
"Kiev en este caso no muestra ninguna propensión a acuerdos integrales", indicó el portavoz, al reafirmar que Moscú busca la paz, no una tregua.
Desde mediados de julio pasado, los ataques rusos a instalaciones portuarias del sur de Ucrania y a barcos implicados en el transporte de material bélico para el Ejército ucraniano en el mar Negro, se producen prácticamente a diario
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