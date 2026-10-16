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Rusia advierte de una "guerra muy breve" si Occidente se atreve a atacar su exclave en la UE
Rusia advierte de una "guerra muy breve" si Occidente se atreve a atacar su exclave en la UE
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Las afirmaciones de la OTAN sobre la supuesta ausencia de planes agresivos contra la región rusa de Kaliningrado no coinciden con los hechos y el panorama... 16.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-16T15:30+0000
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Resulta simbólico que el reciente informe del comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich —relativo a la "teoría de la victoria" y la "contención de Rusia"— se presentara en Polonia, cuyos gobernantes hace tiempo que emprendieron el camino de la militarización y piensan en una guerra con el gigante euroasiático, recordó la portavoz rusa.Zajárova tambié destacó que, aun cuando Rusia no representa ninguna amenaza para Varsovia, las FFAA polacas, con la excusa de un posible conflicto con ese país, no ocultan sus planes para lanzar "ataques preventivos" contra la región de Kaliningrado, enclavada entre Polonia y Lituania (países de la OTAN) y el mar Báltico.La diplomática enumeró modalidades muy concretas del posible empleo de las FFAA de Polonia según sus propios planes —por ejemplo, una operación ofensiva por tierra y un bloqueo de Kaliningrado desde el mar— y las consideró un claro equivalente a la operación Barbarroja, nombre en clave para la invasión de la URSS por parte de la Alemania nazi y sus aliados en 1941.No obstante, continuó la vocera, todos aquellos que deseen cometer un ataque contra Rusia deberían tener en cuenta las consecuencias sobre las que la máxima cúpula político-militar de Moscú ha advertido en repetidas ocasiones."Cualquier acto de agresión armada contra la región de Kaliningrado acarreará una respuesta fulminante, en el sentido literal de la palabra, con todos los medios a disposición de Rusia, y la guerra será muy breve", expuso Zajárova.
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Rusia advierte de una "guerra muy breve" si Occidente se atreve a atacar su exclave en la UE
15:30 GMT 16.10.2026 (actualizado: 15:44 GMT 16.10.2026)
Las afirmaciones de la OTAN sobre la supuesta ausencia de planes agresivos contra la región rusa de Kaliningrado no coinciden con los hechos y el panorama político-militar de la región, subrayó la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova a tiempo de reiterar que Moscú está preparada para posibles provocaciones y dar una respuesta contundente.
Resulta simbólico que el reciente informe del comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich —relativo a la "teoría de la victoria" y la "contención de Rusia"— se presentara en Polonia
, cuyos gobernantes hace tiempo que emprendieron el camino de la militarización
y piensan en una guerra con el gigante euroasiático, recordó la portavoz rusa.
Zajárova tambié destacó que, aun cuando Rusia no representa ninguna amenaza para Varsovia, las FFAA polacas, con la excusa de un posible conflicto con ese país, no ocultan sus planes para lanzar "ataques preventivos" contra la región de Kaliningrado
, enclavada entre Polonia y Lituania (países de la OTAN) y el mar Báltico.
"Tomen nota: aún no ha pasado nada, pero los húsares polacos cierran filas y ya se lanzan al ataque", se refirió con ironía a las acciones de los dirigentes polacos.
La diplomática enumeró modalidades muy concretas del posible empleo de las FFAA de Polonia según sus propios planes —por ejemplo, una operación ofensiva por tierra y un bloqueo de Kaliningrado desde el mar— y las consideró un claro equivalente a la operación Barbarroja
, nombre en clave para la invasión de la URSS por parte de la Alemania nazi y sus aliados en 1941.
No obstante, continuó la vocera, todos aquellos que deseen cometer un ataque contra Rusia deberían tener en cuenta las consecuencias sobre las que la máxima cúpula político-militar de Moscú ha advertido en repetidas ocasiones
.
"Cualquier acto de agresión armada contra la región de Kaliningrado acarreará una respuesta fulminante, en el sentido literal de la palabra, con todos los medios a disposición de Rusia, y la guerra será muy breve", expuso Zajárova.
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