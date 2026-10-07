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Estos son los países que se convertirían en los principales importadores de armas entre 2026 y 2029

Estos son los países que se convertirían en los principales importadores de armas entre 2026 y 2029

Sputnik Mundo

La previsión de las importaciones mundiales de armamento para 2026-2029 se realizó sobre la base de un conjunto de contratos identificados y de las intenciones... 07.10.2026, Sputnik Mundo

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Para facilitar la evaluación, se tomó como referencia un lapso de tiempo estándar de cuatro años, agrega el informe.Los mayores importadores de armas del mundo en los próximos cuatro años serían:Les siguen Arabia Saudita, con 27.052 millones de dólares; Japón, con 24.727 millones; Australia, con 22.535 millones; y Taiwán, con 18.110 millones de dólares.Previamente, el organismo informó de que, al cierre de 2025, Polonia ocupó el primer puesto mundial en volumen de compras de armamento y material militar, con un importe de 11.910 millones de dólares, lo que supuso un récord absoluto para Varsovia.

https://noticiaslatam.lat/20261005/el-control-tradicional-de-armamento-queda-en-el-pasado-destaca-una-experta-1175312544.html

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