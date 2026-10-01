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Putin instruye garantizar la seguridad de la región de Kaliningrado, informa el asesor del Kremlin

Putin instruye garantizar la seguridad de la región de Kaliningrado, informa el asesor del Kremlin

Sputnik Mundo

Los organismos competentes ya están adoptando las medidas necesarias para reforzar la seguridad de la región rusa de Kaliningrado, en línea con las... 01.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-01T14:32+0000

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Si la OTAN intenta llevar a la práctica sus amenazas contra la región de Kaliningrado, la respuesta de Moscú será adecuada y rápida, y la alianza se arrepentirá de sus acciones, advirtió."Escucho regularmente las declaraciones de Occidente y, en particular, de la OTAN, que se presenta a sí misma como una alianza defensiva. Sin embargo, la realidad es que constituyen un bloque extremadamente hostil, cuyas acciones y declaraciones son profundamente agresivas", subrayó.Con anterioridad, desde la Cancillería rusa informaron que en Occidente se practican escenarios de bloqueo naval y de ocupación de la región de Kaliningrado. Rusia precisa que cualquier paso de esta índole podría desembocar en un conflicto a gran escala.Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que Rusia había advertido de que utilizaría todo su arsenal —incluidas las armas nucleares— si la alianza intentara un bloqueo aéreo o marítimo de Kaliningrado.

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