Putin instruye garantizar la seguridad de la región de Kaliningrado, informa el asesor del Kremlin
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Acceder al contenido multimediaNikolái Pátrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia
© Sputnik / Alexei Druzhinin/
Síguenos en
Los organismos competentes ya están adoptando las medidas necesarias para reforzar la seguridad de la región rusa de Kaliningrado, en línea con las instrucciones dadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó el asesor del Kremlin para asuntos navales y presidente de la Junta Marítima de Rusia, Nikolái Pátrushev.
"El presidente ha dado todas las instrucciones correspondientes a los organismos pertinentes, que se están ocupando del asunto muy detenidamente", compartió Pátrushev.
Si la OTAN intenta llevar a la práctica sus amenazas contra la región de Kaliningrado, la respuesta de Moscú será adecuada y rápida, y la alianza se arrepentirá de sus acciones, advirtió.
"Escucho regularmente las declaraciones de Occidente y, en particular, de la OTAN, que se presenta a sí misma como una alianza defensiva. Sin embargo, la realidad es que constituyen un bloque extremadamente hostil, cuyas acciones y declaraciones son profundamente agresivas", subrayó.
Con anterioridad, desde la Cancillería rusa informaron que en Occidente se practican escenarios de bloqueo naval y de ocupación de la región de Kaliningrado. Rusia precisa que cualquier paso de esta índole podría desembocar en un conflicto a gran escala.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que Rusia había advertido de que utilizaría todo su arsenal —incluidas las armas nucleares— si la alianza intentara un bloqueo aéreo o marítimo de Kaliningrado.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que Rusia había advertido de que utilizaría todo su arsenal —incluidas las armas nucleares— si la alianza intentara un bloqueo aéreo o marítimo de Kaliningrado.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.