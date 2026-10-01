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Putin instruye garantizar la seguridad de la región de Kaliningrado, informa el asesor del Kremlin
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Los organismos competentes ya están adoptando las medidas necesarias para reforzar la seguridad de la región rusa de Kaliningrado, en línea con las... 01.10.2026, Sputnik Mundo
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Si la OTAN intenta llevar a la práctica sus amenazas contra la región de Kaliningrado, la respuesta de Moscú será adecuada y rápida, y la alianza se arrepentirá de sus acciones, advirtió."Escucho regularmente las declaraciones de Occidente y, en particular, de la OTAN, que se presenta a sí misma como una alianza defensiva. Sin embargo, la realidad es que constituyen un bloque extremadamente hostil, cuyas acciones y declaraciones son profundamente agresivas", subrayó.Con anterioridad, desde la Cancillería rusa informaron que en Occidente se practican escenarios de bloqueo naval y de ocupación de la región de Kaliningrado. Rusia precisa que cualquier paso de esta índole podría desembocar en un conflicto a gran escala.Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que Rusia había advertido de que utilizaría todo su arsenal —incluidas las armas nucleares— si la alianza intentara un bloqueo aéreo o marítimo de Kaliningrado.
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Putin instruye garantizar la seguridad de la región de Kaliningrado, informa el asesor del Kremlin

14:32 GMT 01.10.2026
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Acceder al contenido multimediaNikolái Pátrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia
Nikolái Pátrushev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
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Los organismos competentes ya están adoptando las medidas necesarias para reforzar la seguridad de la región rusa de Kaliningrado, en línea con las instrucciones dadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó el asesor del Kremlin para asuntos navales y presidente de la Junta Marítima de Rusia, Nikolái Pátrushev.

"El presidente ha dado todas las instrucciones correspondientes a los organismos pertinentes, que se están ocupando del asunto muy detenidamente", compartió Pátrushev.

Si la OTAN intenta llevar a la práctica sus amenazas contra la región de Kaliningrado, la respuesta de Moscú será adecuada y rápida, y la alianza se arrepentirá de sus acciones, advirtió.
"Escucho regularmente las declaraciones de Occidente y, en particular, de la OTAN, que se presenta a sí misma como una alianza defensiva. Sin embargo, la realidad es que constituyen un bloque extremadamente hostil, cuyas acciones y declaraciones son profundamente agresivas", subrayó.
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2026
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La intención de algunos países de desplegar armas nucleares cerca de las fronteras rusas conduce a una escalada, advierte el Kremlin
11:58 GMT
Con anterioridad, desde la Cancillería rusa informaron que en Occidente se practican escenarios de bloqueo naval y de ocupación de la región de Kaliningrado. Rusia precisa que cualquier paso de esta índole podría desembocar en un conflicto a gran escala.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que Rusia había advertido de que utilizaría todo su arsenal —incluidas las armas nucleares— si la alianza intentara un bloqueo aéreo o marítimo de Kaliningrado.
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