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¿Predicción de sismos? Científicos chinos anticipan eventos telúricos con un 83% de efectividad

¿Predicción de sismos? Científicos chinos anticipan eventos telúricos con un 83% de efectividad

Sputnik Mundo

El estudio, publicado en la revista científica NPJ Natural Hazards y difundido por el diario 'South China Morning Post', se fundamentó en el análisis detallado... 16.10.2026, Sputnik Mundo

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Durante la investigación, los expertos documentaron la presencia de perturbaciones en forma de anillos concéntricos. Según las observaciones del equipo, estas emergen antes de que ocurra un movimiento telúrico significativo y se propagan desde las zonas identificadas como los futuros epicentros, constituyendo un posible indicador precursor de la actividad sísmica.Para llevar a cabo el hallazgo, los científicos analizaron resonancias anómalas de carácter sísmico, magnético e ionosférico mediante el procesamiento de datos integrados. La información recopilada provino de instrumentos de medición terrestre que incluyeron redes de sismómetros, magnetómetros y receptores del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). De las 12 áreas delimitadas por el modelo como potenciales zonas de riesgo, en diez de ellas (el 83%) se registró efectivamente un sismo en el trimestre posterior a la aparición de los patrones.A pesar de los avances representados por este fenómeno de perturbación, el estudio detalló ciertas limitaciones técnicas en los márgenes de precisión. La distancia promedio entre los epicentros calculados por los modelos y la ubicación real de los sismos fue de aproximadamente 280 kilómetros, mientras que la estimación de la magnitud arrojó desviaciones promedio de 0,5 unidades por encima de los valores finales registrados por las redes de monitoreo.Al respecto, el profesor Chen Jiehong, de la Universidad Tecnológica de Chengdu —uno de los centros de innovación al oeste del país— y uno de los autores principales de la publicación, aclaró que el equipo no sostiene que los terremotos puedan predecirse con exactitud de minutos o en radios de pocos kilómetros. Chen recordó que, bajo los criterios actuales, un pronóstico completo y formal requiere precisar con rigurosidad la fecha, la hora, la ubicación geográfica exacta y la magnitud del evento telúrico.Los autores de la investigación reconocieron que la precisión actual del método se encuentra condicionada por la ambigüedad de ciertas señales, la densidad insuficiente de la red de instrumentos de medición en tierra y la necesidad de profundizar en la explicación física de las anomalías.Frente a este panorama, señala el diario, China avanza en la modernización de su sistema de observación terrestre, al tiempo que el grupo científico prevé incorporar datos satelitales adicionales y algoritmos de inteligencia artificial para perfeccionar la herramienta.

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