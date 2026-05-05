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Esta nación asiática rompe el récord en trasladar a más de 20 millones de personas en tren

Esta nación asiática rompe el récord en trasladar a más de 20 millones de personas en tren

Sputnik Mundo

China registró un nuevo récord en su sistema ferroviario al transportar 24,8 millones de pasajeros en un solo día, marcando el mayor flujo diario en su... 05.05.2026, Sputnik Mundo

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El dato corresponde al 1 de mayo, en el marco de las celebraciones por el Día del Trabajo, cuando millones de personas se movilizan a lo largo del país asiático para vacacionar o visitar a sus familias.Según información del Grupo Ferroviario Estatal de China, la cifra superó todos los registros previos, consolidando al tren como uno de los principales medios de transporte masivo en la nación.La agencia Xinhua reportó que la alta demanda continuó al día siguiente, con una proyección de 19,7 millones de pasajeros movilizados el 2 de mayo.Ante el incremento en la demanda, varias líneas ferroviarias implementaron medidas extraordinarias, como la adición de trenes para evitar saturaciones y garantizar el flujo de viajeros.Entre ellas, la línea de Zhengzhou (noreste) sumó 140 trenes adicionales, mientras que la de Chengdu (centro) incorporó 184 servicios extra, en respuesta al aumento de usuarios durante el periodo vacacional.Este comportamiento refleja la fortaleza del turismo interno, que se ha convertido en un motor relevante para la economía china en un contexto de desafíos como el débil consumo y la crisis del sector inmobiliario.En este sentido, el incremento en la movilidad y el gasto turístico durante los días festivos representa un impulso para la actividad económica local, en momentos en que el país busca reforzar su crecimiento a través de la demanda interna.

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