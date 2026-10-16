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"Es algo que le ha faltado a la economía nacional": Sheinbaum sube la apuesta por la inversión mixta

"Es algo que le ha faltado a la economía nacional": Sheinbaum sube la apuesta por la inversión mixta

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un ambicioso proyecto económico: un plan de inversión mixto para el desarrollo de infraestructura pública... 16.10.2026, Sputnik Mundo

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El anuncio se hizo durante la celebración de los 50 años del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde la mandataria, frente a líderes del sector, hizo énfasis en la alianza de carácter público-privada con la cual, dijo, se pretende abonar a blindar la economía nacional ante un momento de incertidumbre. "No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio", dijo sobre el plan de su Administración, que contempla proyectos carreteros, ferroviarios, energéticos, hidráulicos, portuarios y de vivienda.Para incentivar la participación de los privados, Sheinbaum señaló que habrá facilitación de los procesos burocráticos, además de permitir el pago de adeudos fiscales sin multas ni recargos para el próximo año. IP, "una de las grandes debilidades"La economía mexicana se ha caracterizado por tener su base en la exportación y aunque esto ha colocado en el mapa al país, que es el principal vendedor de Estados Unidos, lo cierto es que la poca incentivación del mercado interno es un tema pendiente desde hace décadas, señaló en entrevista con Sputnik Moritz Cruz, doctor en Economía. Este, dijo, es uno de los múltiples factores por los cuales la economía no crece como se esperaría de un país como México. "Sobresale, sin duda, la falta de inversión pública, y ahí sí ya nos vamos casi 40 años atrás porque desde los [19]80 empezó a haber una caída drástica de la inversión pública", ponderó. Esta casi nula inversión pública explica también lo limitada de la privada, pues la que se realiza desde el Estado "tiene un efecto estimulante". "Manda señales sobre dónde hay proyectos de inversión viables o sobre dónde va a haber, también de dónde se abren nuevas ramas de economía o nuevos segmentos de producción", aseveró. El analista añade que en el pasado, las anteriores gestiones apostaron por dejar la inversión en manos de privados, quienes "tenían todas las garantías", pues se quedaban con la infraestructura para operarla a largo plazo, mientras que la deuda la absorbía el sector público. Una buena apuesta ante la incertidumbreAmbos expertos consultados por Sputnik coincidieron en que la apuesta de la presidenta Sheinbaum de invertir de la mano con el sector público es una buena opción ante la incertidumbre que se vive debido a las políticas económicas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump. "Lo que le queda claro al Gobierno mexicano es que necesita impulsar este motor en donde tenemos mucha incertidumbre en el sector externo. No hay mejor salida que fortalecer la economía interna", ponderó Rojas. Al respecto, el doctor Moritz Cruz indicó que si la actual Administración logra una inversión del monto propuesto (alrededor de 457.208 millones de dólares), esta se reflejará en indicadores "muy notables". Las diferenciasPara el economista Rojas, los pilares económicos de la presidenta Sheinbaum sí se distinguen de los aplicados por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en su mandato presidencial (2018-2024); sin embargo, también da continuidad. El doctor Cruz Blanco sentenció que si bien las llamadas megaobras de Andrés Manuel López Obrador, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, parecieran "no despegar", la obra pública no solo busca el lucro.

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