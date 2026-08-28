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¿Por qué México no logra retener el capital de los inversionistas nacionales?

¿Por qué México no logra retener el capital de los inversionistas nacionales?

Sputnik Mundo

La salida de capitales de empresarios mexicanos se intensificó en el segundo trimestre del año, mientras la inversión directa se contrajo más de 57%. El... 28.08.2026, Sputnik Mundo

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En la primera mitad de 2026, la inversión directa de los mexicanos en el extranjero aumentó 67% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la balanza de pagos del Banco de México (Banxico) correspondiente al segundo trimestre del año.Según el reporte, los recursos que los empresarios mexicanos destinaron a abrir o adquirir negocios en otros países pasaron de 6.065 millones de dólares en los primeros seis meses de 2025 a 10.159 millones de dólares en el mismo periodo de 2026. El aumento se concentró en el segundo trimestre, cuando la salida de capital ascendió a 8.094 millones de dólares, monto superior a los 5.147 millones de 2025.Las cuentas entre compañías también registraron un aumento, al pasar de 118 millones de dólares en los primeros dos trimestres de 2025 a 2.340 millones de dólares, mientras que los recursos destinados a nuevas inversiones retrocedieron de 3.375 a 1.620 millones de dólares.En contraste, la inversión directa de los mexicanos en el territorio nacional en el segundo trimestre del año se contrajo más de 57%, al pasar de 24.503 millones de dólares en el periodo de enero a marzo a 10.464 millones de dólares en el segundo trimestre.La mayor parte de esta suma se dirigió a reinversiones, con un total de 24.086 millones de dólares, frente a 6.870,7 millones de dólares destinados a nuevas inversiones.No hay condiciones de rentabilidadLa información del banco central exhibe que, en la actualidad, no existen condiciones que motiven al sector privado a incrementar la inversión en el país, dijo a Sputnik el doctor Arturo Huerta González, economista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El experto sostiene que, "en el momento en el cual la economía mexicana no crece, no ofrece condiciones de rentabilidad. Tomando en cuenta que el Gobierno no gasta, no hay crecimiento de demanda y a eso le sumas el dólar barato, menor a 17 pesos, pues abarata las importaciones", mismas que desplazan a la producción nacional, ya que nadie va a sustituir las adquisiciones del exterior si son más asequibles.En ese sentido, añade que esta situación genera un círculo vicioso, pues entre menos crecimiento económico hay, "menos motivación de que haya incremento en la inversión nacional"."Desde el 2018 a la fecha traemos un crecimiento promedio anual de 0,9%", destaca el analista.La tasa de interés, otro factor La debilidad de la inversión se refleja en el indicador de confianza empresarial correspondiente al séptimo mes del año, que se ubicó en 48,2 puntos. Si bien el dato representa un alza de 0,1 unidades respecto al mes pasado, se encuentra 0,7 puntos por debajo del mismo periodo de 2025, con lo que el indicador hila 17 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos.El doctor en Economía argumenta que la confianza empresarial está en función de la ganancia, lo que quiere decir que el rédito tiene que ser mayor que el costo del crédito. No obstante, la tasa de interés de referencia del Banxico es de 6,5%, lo que implica que la banca preste a una tasa mucho mayor.Así, el economista concluye que "si México creció en los 40, 50, 60 y 70, era porque había política industrial, había incremento de gasto público, había baja tasa de interés, había políticas proteccionistas que generaban condiciones de rentabilidad en el sector productivo, agrícola, industrial, que motivaba la inversión en esos sectores y el crecimiento de la economía mexicana".

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