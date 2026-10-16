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El Kremlin coincide con Trump en que Zelenski no busca una solución pacífica
El Kremlin coincide con Trump en que Zelenski no busca una solución pacífica
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Moscú comparte la opinión del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Volodímir Zelenski no busca avanzar hacia una solución pacífica, señaló el... 16.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-16T11:53+0000
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Al mismo tiempo, el funcionario descartó la posibilidad de negociar un acuerdo de paz sin la participación de los actuales dirigentes ucranianos, al responder a una pregunta sobre la disposición de Rusia a abordar esta opción."Por mucho que se quiera, es imposible debatir nada sin la actual cúpula ucraniana", aseveró Peskov.Esto ocurre después de que Trump criticara a Zelenski por negarse a detener los ataques contra las refinerías rusas. El presidente estadounidense atribuyó a estos ataques parte de la subida de los precios del petróleo y acusó a Kiev de no mostrar voluntad de resolver el conflicto.En esa línea, el líder estadounidense consideró que una solución pacífica del conflicto sería posible si se produjera un cambio de poder en Kiev. Previamente, Trump ya había expresado públicamente esta idea.
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El Kremlin coincide con Trump en que Zelenski no busca una solución pacífica
Moscú comparte la opinión del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Volodímir Zelenski no busca avanzar hacia una solución pacífica, señaló el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa.
"Está claro que Zelenski no quiere asumir la responsabilidad ni avanzar hacia una solución pacífica del conflicto. Y en este punto coincidimos plenamente con el presidente Trump", comentó a los periodistas.
Al mismo tiempo, el funcionario descartó la posibilidad de negociar un acuerdo de paz sin la participación de los actuales dirigentes ucranianos, al responder a una pregunta sobre la disposición de Rusia a abordar esta opción.
"Por mucho que se quiera, es imposible debatir nada sin la actual cúpula ucraniana", aseveró Peskov.
Esto ocurre después de que Trump criticara a Zelenski por negarse a detener los ataques contra las refinerías rusas. El presidente estadounidense atribuyó a estos ataques parte de la subida de los precios del petróleo y acusó a Kiev de no mostrar voluntad de resolver el conflicto.
En esa línea, el líder estadounidense consideró que una solución pacífica del conflicto sería posible si se produjera un cambio de poder en Kiev. Previamente, Trump ya había expresado públicamente esta idea
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