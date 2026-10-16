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"Zelenski no es un buen tipo con el que lidiar", dice Trump
"Zelenski no es un buen tipo con el que lidiar", dice Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista con un medio nacional que Volodímir Zelenski no busca una resolución al conflicto entre... 16.10.2026, Sputnik Mundo
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Zelenski no es un buen tipo con el que lidiar. [El expresidente Joe] Biden le dio cientos de miles de millones de dólares, miles de millones de dólares [...] si van a terminar con un acuerdo de algún tipo, no lo harán con él. Él no quiere un acuerdo. Dice que lo quiere, pero no lo hace", señaló.El mandatario aseguró además que es más fácil negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que con Zelenski.Trump agregó que el conflicto en Ucrania debería llegar a su fin pronto, al ser consultado si la crisis terminaría antes de que concluya su mandato en enero de 2029, y dijo que el país europeo necesita realizar elecciones.
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"Zelenski no es un buen tipo con el que lidiar", dice Trump

03:10 GMT 16.10.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinDonald Trump, presidente de EEUU, escucha durante un acto para firmar una proclamación sobre la industria pesquera, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026
Donald Trump, presidente de EEUU, escucha durante un acto para firmar una proclamación sobre la industria pesquera, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 11 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista con un medio nacional que Volodímir Zelenski no busca una resolución al conflicto entre Ucrania y Rusia; además, dijo que no es "un gran admirador" de él.
Zelenski no es un buen tipo con el que lidiar. [El expresidente Joe] Biden le dio cientos de miles de millones de dólares, miles de millones de dólares [...] si van a terminar con un acuerdo de algún tipo, no lo harán con él. Él no quiere un acuerdo. Dice que lo quiere, pero no lo hace", señaló.
Volodímir Zelenski habla durante una rueda de prensa en la sede de las Naciones Unidas durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
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"Me parece una vergüenza": Trump arremete contra Zelenski por los ataques a refinerías rusas
02:55 GMT
El mandatario aseguró además que es más fácil negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que con Zelenski.
Trump agregó que el conflicto en Ucrania debería llegar a su fin pronto, al ser consultado si la crisis terminaría antes de que concluya su mandato en enero de 2029, y dijo que el país europeo necesita realizar elecciones.
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