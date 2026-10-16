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"Zelenski no es un buen tipo con el que lidiar", dice Trump

"Zelenski no es un buen tipo con el que lidiar", dice Trump

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El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista con un medio nacional que Volodímir Zelenski no busca una resolución al conflicto entre... 16.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-16T03:10+0000

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Zelenski no es un buen tipo con el que lidiar. [El expresidente Joe] Biden le dio cientos de miles de millones de dólares, miles de millones de dólares [...] si van a terminar con un acuerdo de algún tipo, no lo harán con él. Él no quiere un acuerdo. Dice que lo quiere, pero no lo hace", señaló.El mandatario aseguró además que es más fácil negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que con Zelenski.Trump agregó que el conflicto en Ucrania debería llegar a su fin pronto, al ser consultado si la crisis terminaría antes de que concluya su mandato en enero de 2029, y dijo que el país europeo necesita realizar elecciones.

https://noticiaslatam.lat/20261016/me-parece-una-verguenza-trump-arremete-contra-zelenski-por-los-ataques-a-refinerias-1175460276.html

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