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Centros de datos y la IA darían a Uruguay "un lugar donde insertarse" en la nueva globalización, dice experto

Centros de datos y la IA darían a Uruguay "un lugar donde insertarse" en la nueva globalización, dice experto

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El anuncio de una inversión de 5.700 millones de dólares para la construcción de un centro de datos puede, junto a un centro de datos de Google y otros ya... 16.10.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de Uruguay anunció una inversión de 5.700 millones de dólares para la construcción de un centro de datos de hasta 500 megavatios. El proyecto, a cargo de la empresa energética española Solaria, será la mayor inversión en la historia del país sudamericano y podría colocarlo definitivamente "en el mapa" de la industria de la inteligencia artificial.El anuncio, hecho por el propio presidente uruguayo, Yamandú Orsi, prevé que el centro pueda comenzar a funcionar, en una primera etapa, en 2029, generando más de 3.000 puestos de trabajo durante la construcción y unos 1.500 permanentes, entre "obreros, técnicos, ingenieros y empresas de servicios", según destacó el propio mandatario.Aunque al ser un preacuerdo todavía debe ser ratificado durante el próximo año, el emprendimiento también incluye que el centro de datos tenga su propia planta de energía solar, que alimentaría el centro y también la red general del país, a través de un contrato con la energética estatal UTE que todavía no ha sido negociado.En cualquier caso, el nuevo centro de datos se sumaría a una lista que crece sostenidamente en Uruguay, donde ya operan casi una veintena de centros de datos y se espera que se sumen otros importantes en los próximos años. Además de un centro de la telefónica estatal Antel que funciona desde 2015 —y que está siendo adaptado para dedicarse a la IA—, ya se encuentran en construcción un centro de datos de Google —el segundo en América Latina de la compañía, con una inversión de 850 millones de dólares— y otro de la estatal Antel.Para el experto, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), convertirse en una plaza apetecible para los centros de datos puede acercar al país a "la industria del conocimiento que se viene", un espacio al que no podría acercarse de otra manera, ya que "no participa de la pelea por la frontera de generación de conocimiento en materia de inteligencia artificial".Correa remarcó que la magnitud del proyecto de Solaria, si finalmente se concreta, "realmente cambiaría el juego" por su magnitud y podría "posicionar a Uruguay en el mapa de los centros de datos", una industria que ya está moviendo a las principales economías del mundo. "Cuando uno mira la economía de EEUU, se da cuenta de que está creciendo básicamente por la generación de centros de datos y la inversión en sectores de IA", apuntó.Una economía necesitada de crecimientoPara el economista, apostar por esta industria en un país cuya economía está basada principalmente en el sector agroexportador podría ser un paso en el camino de acelerar el crecimiento y superar el estancamiento que ha caracterizado a los últimos años.En ese sentido, explicó que el país mantiene tasas de inversión cercanas a los 16 puntos del PBI, cuando lo recomendable sería elevar ese guarismo a los 20 puntos. Eso, claro está, requeriría que el país reciba unos 4.500 o 5.000 millones de dólares de inversión adicionales por año. Aunque la inversión de Solaria no sirva por sí sola para solucionar este problema, sí podría brindarle al país una nueva herramienta para lograrlo."Uruguay necesita inversiones que muevan la aguja y, si este camino se empieza abrir, debería ser una opción tanto para el Gobierno actual como para los que vengan, ya que, si todo sigue evolucionando como creemos que va a seguir evolucionando, esto será algo que se necesite cada vez más", proyectó.Para el analista, el proceso de negociación que se abra entre el Gobierno de Orsi y esta empresa será observado "con lupa" por otras empresas del sector, que podrían estar evaluando qué tipo de condiciones ofrece el país para decidir posibles inversiones futuras.Los desafíos de apostar por la IADe esta manera, el pequeño país sudamericano podría emular en el sector de la IA un proceso que ya experimentó en el sector forestal, desde la aprobación de una Ley Forestal en la década de 1980 hasta la concreción de tres plantas de pasta de celulosa en las primeras décadas del siglo XXI —dos de la finlandesa UPM y una de Montes del Plata, una asociación de la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso—.Este proceso no está exento de desafíos para Uruguay, que podría tener que acostumbrarse a entablar negociaciones con gigantescas empresas tecnológicas, "que en muchos casos son monopólicas y tienen un poder financiero y de mercado en ocasiones mucho mayor al de varios Estados", apuntó Correa.En ese marco, la clave del éxito para Uruguay debe estar, según el experto, en que el país mantenga "una estrategia histórica" de "respeto a las reglas de juego". Además, enfatizó la importancia de que los gobiernos uruguayos logren un equilibrio entre otorgar a las empresas ciertas facilidades para garantizar la inversión, pero asegurar que "el costo no termine siendo más grande que la inversión".Adentrarse en esta industria también exigirá al país implementar una política educativa que permita "preparar a los jóvenes para que puedan absorber los frutos de esta nueva economía"."Para ciertos segmentos de la población uruguaya con educación terciaria, la inteligencia artificial es un motor de crecimiento", aseveró. De todos modos, el país también debería combatir la deserción en enseñanza secundaria, que está cerca del 50% en los últimos registros.

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