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Uruguay quiere fortalecer a sus pequeñas y medianas empresas para reactivar su economía

Uruguay quiere fortalecer a sus pequeñas y medianas empresas para reactivar su economía

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El Gobierno uruguayo anunció medidas para facilitar el financiamiento y la innovación de sus pequeñas y medianas empresas, un colectivo que representa a más... 23.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-23T21:14+0000

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El Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo presentó esta semana un programa denominado SiGa Innovación, a través del cual busca fomentar la innovación en productos y procesos empresariales, disminuyendo la comisión a la mitad y llevando el monto de la garantía ofrecida a cerca de 200.000 dólares por empresa (1.200.000 Unidades Indexadas).El presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Ignacio Dorrego, recordó que en Uruguay las pequeñas y medianas empresas (mipymes) generan "dos de cada tres puestos de trabajo en el sector privado" pero el sector aún se encuentra lejos de su potencial, dado que, en la actualidad, "el crédito privado empresarial implica únicamente el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando en otros países, como Chile, esa cifra se duplica".Para el Gobierno, el rezago de la inversión privada en el país sudamericano implica, de todas maneras, que todavía existe "un espacio para la política pública y este producto viene a acercar a las partes"A eso se suman otras medidas implementadas recientemente con el mismo sentido, como la entrega de vouchers con incentivos de hasta 20.000 dólares no reembolsables para proyectos de digitalización de procesos productivos.La preocupación del Gobierno por la lentitud en el crecimiento de la economía uruguaya encontró un punto álgido a mediados de septiembre, cuando un informe del Banco Central del Uruguay advirtió que el PIB se contrajo un 0,5% durante el segundo trimestre de 2026 y en comparación con el año anterior. Si se compara con el primer trimestre de 2026, el resultado también es negativo: una caída del 0,8%.Las dificultades para el crecimiento económico llevaron al Gobierno de Orsi a apostar por un plan de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que busca reducir costos y tiempos burocráticos en muchos sectores de la economía uruguaya. Tras presentar el proyecto días atrás, ahora el Gobierno continúa con medidas destinadas a los pequeños comerciantes.Durante una de las anteriores conferencias de la ANDE, el secretario de la Presidencia uruguaya, Alejandro Sánchez, remarcó que las pequeñas y medianas empresas "son clave para el desarrollo de Uruguay".En efecto, según datos del Gobierno, las pequeñas y medianas empresas representan el 99,6% de las empresas activas en Uruguay y generan más de 734.000 empleos en el sector privado, además de representar al 82% de las firmas exportadoras. Sin embargo, las cifras revelan los problemas que han tenido en cuanto a la inversión: solo aportan el 25% del valor agregado bruto de la producción en el país.

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