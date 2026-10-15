https://noticiaslatam.lat/20261015/un-experto-aclara-por-que-el-proceso-judicial-por-el-atentado-al-nord-stream-es-una-mera-farsa-1175451426.html

Un experto aclara por qué el proceso judicial por el atentado al Nord Stream es una mera "farsa política"

Un experto aclara por qué el proceso judicial por el atentado al Nord Stream es una mera "farsa política"

Sputnik Mundo

Es poco probable que el juicio en curso contra un ucraniano acusado de colaborar en el sabotaje del gasoducto Nord Stream en 2022 tenga un impacto... 15.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-15T18:12+0000

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En el peor de los casos, supuso el analista, en caso de probarse la complicidad de Volodímir Zelenski en el atentado, Alemania podría simplemente insistir en que sea sustituido por un político que no esté involucrado en el caso del Nord Stream, siendo el proceso judicial en sí "una farsa política"."Su finalidad es desviar las sospechas de quiénes son los verdaderos responsables de la detonación del gasoducto. Y esos no son los de Ucrania", subrayó el politólogo.En opinión de Spitzen, tampoco es probable que las relaciones entre Rusia y Alemania mejoren, ya que la actual élite política alemana tiene una postura decididamente confrontativa. Como consecuencia, supuso el interlocutor, "no habrá una reevaluación de las relaciones con Kiev".El 26 de septiembre de 2022, a una profundidad de 80 metros en el mar Báltico, tres de las cuatro tuberías de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 fueron voladas y se detectaron cuatro fugas de gas.El 14 de octubre, el tribunal de la ciudad de Hamburgo concluyó la primera vista del proceso contra el ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, acusado de coordinar ese sabotaje. Como sostiene la Fiscalía alemana, Kuznetsov actuó por orden de Kiev, mientras que sus acciones pueden calificarse de crimen de guerra.

https://noticiaslatam.lat/20261008/merz-esta-implicado-en-las-tramas-de-corrupcion-de-ucrania-subraya-zajarova-1175354242.html

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