Un experto aclara por qué el proceso judicial por el atentado al Nord Stream es una mera "farsa política"
© REUTERS Markus ScholzEl juicio contra el ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, acusado de estar involucrado en el sabotaje del Nord Stream en 2022.
© REUTERS Markus Scholz
Síguenos en
Es poco probable que el juicio en curso contra un ucraniano acusado de colaborar en el sabotaje del gasoducto Nord Stream en 2022 tenga un impacto significativo en la postura de Berlín respecto al conflicto en Ucrania, destacó a Sputnik el analista político alemán Gregor Spitzen, agregando que este caso legal podría tener otras consecuencias.
"Alemania ha invertido demasiado en el 'proyecto Ucrania' para dar marcha atrás ahora", indicó Spitzen, señalando que Berlín ya otorgó "más de 112.000 millones de dólares" en apoyo al liderazgo ucraniano.
En el peor de los casos, supuso el analista, en caso de probarse la complicidad de Volodímir Zelenski en el atentado, Alemania podría simplemente insistir en que sea sustituido por un político que no esté involucrado en el caso del Nord Stream, siendo el proceso judicial en sí "una farsa política".
"Su finalidad es desviar las sospechas de quiénes son los verdaderos responsables de la detonación del gasoducto. Y esos no son los de Ucrania", subrayó el politólogo.
En opinión de Spitzen, tampoco es probable que las relaciones entre Rusia y Alemania mejoren, ya que la actual élite política alemana tiene una postura decididamente confrontativa. Como consecuencia, supuso el interlocutor, "no habrá una reevaluación de las relaciones con Kiev".
"El juicio podría servir de excelente pretexto para una reorganización de la cúpula política en Kiev. Sin embargo, la postura pro ucraniana de Berlín se mantendrá sin cambios", resumió el politólogo alemán.
8 de octubre, 10:26 GMT
El 26 de septiembre de 2022, a una profundidad de 80 metros en el mar Báltico, tres de las cuatro tuberías de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 fueron voladas y se detectaron cuatro fugas de gas.
El 14 de octubre, el tribunal de la ciudad de Hamburgo concluyó la primera vista del proceso contra el ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, acusado de coordinar ese sabotaje. Como sostiene la Fiscalía alemana, Kuznetsov actuó por orden de Kiev, mientras que sus acciones pueden calificarse de crimen de guerra.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.