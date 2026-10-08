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Merz está implicado en las tramas de corrupción de Ucrania, subraya Zajárova

Merz está implicado en las tramas de corrupción de Ucrania, subraya Zajárova

Sputnik Mundo

Friedrich Merz está implicado en las tramas de corrupción de Ucrania, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. La reciente... 08.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-08T10:26+0000

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Zajárova añadió que, en círculos políticos alemanes Merz ha sido apodado como "el canciller ucraniano"."Su deseo de encontrarse en un entorno más agradable que el de su casa era tan grande que prácticamente se escapó de los actos festivos celebrados en Bremen con motivo del Día de la Unidad Alemana", destacó.Asimismo, Zajárova enfatizó que en Ucrania no queda nada más que corrupción, y la ayuda occidental ya no es capaz de satisfacer las demandas de Zelenski."Fíjense en lo que está ocurriendo allí, en ese mismo Estado del futuro que nos pintaban los tutores occidentales de Ucrania desde la perspectiva, según decían, de la lucha contra la corrupción. En realidad, a lo largo de estos años, la palabra lucha ha desaparecido y en Ucrania solo queda la corrupción", continuó la vocera. En este contexto, no es de extrañar que la ayuda occidental entregada al régimen de Kiev ya no sea capaz de satisfacer "los apetitos de la banda nazi" que se apropia de los fondos recibidos, constató. Estos, simplemente, se esfuman de vez en cuando, expresó.La diplomática recordó que, el 4 de octubre, el canciller de Alemania realizó una visita a Kiev, haciendo caso omiso de la advertencia del Ministerio de Exteriores de Rusia sobre la "inevitable inseguridad" que supone la presencia de ciudadanos extranjeros en Ucrania.

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