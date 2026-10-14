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El acusado del sabotaje al Nord Stream actuó por orden de Kiev, asevera la Fiscalía alemana
El acusado del sabotaje al Nord Stream actuó por orden de Kiev, asevera la Fiscalía alemana
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Un funcionario de la Fiscalía Federal de Alemania ante el Tribunal Superior Regional de Hamburgo comenzó a leer el escrito de imputación contra el ciudadano... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con la Fiscalía alemana:Kuznetsov dirigió y coordinó las acciones de los cómplices del atentado.En septiembre de 2022, los saboteadores transportaron explosivos a las aguas del mar Báltico a bordo del yate de vela Andromeda, fletado en la ciudad de Rostock.A continuación, dinamitaban los tramos de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2.El 26 de septiembre de 2022, a una profundidad de 80 metros en el mar Báltico, tres de las cuatro tuberías de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 fueron voladas y se detectaron cuatro fugas de gas.El 30 de septiembre, Vladímir Putin declaró que la explosión tenía como objetivo "destruir la infraestructura energética europea".El juicio contra el militar ucraniano Serguéi Kuznetsov, sospechoso de haber participado en la voladura de los gasoductos, comenzó este 14 de octubre en Hamburgo.
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El acusado del sabotaje al Nord Stream actuó por orden de Kiev, asevera la Fiscalía alemana

09:55 GMT 14.10.2026
© AP Photo / Swedish Coast GuardSabotajes a los gasoductos Nord Stream 1 y 2
Sabotajes a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
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Un funcionario de la Fiscalía Federal de Alemania ante el Tribunal Superior Regional de Hamburgo comenzó a leer el escrito de imputación contra el ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov, acusado de sabotear los gasoductos Nord Stream en 2022, informa un corresponsal Sputnik.
De acuerdo con la Fiscalía alemana:
Kuznetsov dirigió y coordinó las acciones de los cómplices del atentado.
En septiembre de 2022, los saboteadores transportaron explosivos a las aguas del mar Báltico a bordo del yate de vela Andromeda, fletado en la ciudad de Rostock.
A continuación, dinamitaban los tramos de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2.
La policía escolta al ucraniano Serguéi Kuznetsov, involucrado en el atentado contra los gasoductos Nord Stream, a un helicóptero - Sputnik Mundo, 1920, 01.07.2026
Internacional
Fiscalía alemana presenta cargos contra un ucraniano acusado por el sabotaje de los Nord Stream
1 de julio, 19:35 GMT
El 26 de septiembre de 2022, a una profundidad de 80 metros en el mar Báltico, tres de las cuatro tuberías de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 fueron voladas y se detectaron cuatro fugas de gas.
El 30 de septiembre, Vladímir Putin declaró que la explosión tenía como objetivo "destruir la infraestructura energética europea".
El juicio contra el militar ucraniano Serguéi Kuznetsov, sospechoso de haber participado en la voladura de los gasoductos, comenzó este 14 de octubre en Hamburgo.
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