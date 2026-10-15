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Los drones ucranianos se vuelven un blanco fácil para Rusia tras las limitaciones Starlink, reportan medios
Los drones ucranianos se vuelven un blanco fácil para Rusia tras las limitaciones Starlink, reportan medios
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Desde que se limitó el servicio de la red de comunicaciones estadounidense Starlink en territorio de Ucrania, las tropas de Kiev comenzaron a enfrentar serios... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T14:37+0000
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La ralentización provocó que los operadores de drones ucranianos comenzaran a notar inesperadas pausas en la comunicación con los drones, de entre 10 y 20 segundos, detalla la prensa occidental citando fuentes del 7.º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania.Como consecuencia, los retrasos influyeron directamente en el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de las tropas ucranianas, por lo que se vieron obligadas a detener una serie de operaciones, se lamenta una fuente entrevistada por la editorial.Aunque los problemas con Starlink no afectaron a todos los tipos de drones utilizados por Kiev, una parte considerable del arsenal ucraniano de aparatos no tripulados quedó simplemente inservible, al convertirse en un blanco fácil para las contramedidas rusas, subraya el texto.Dado que Moscú lanza su propio análogo de Starlink y que Kiev, por el momento, no cuenta con una alternativa válida al sistema de comunicación estadounidense, Ucrania es incapaz de hacer frente a los drones rusos de alta velocidad Geran, cierra el artículo.Con anterioridad, toda una serie de figuras militares y políticas de Ucrania admitieron que la restricción de Starlink tomó por sorpresa a los militares de Kiev, en particular, debido a la gran dependencia de las FFAA ucranianas de este sistema de comunicaciones.
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Los drones ucranianos se vuelven un blanco fácil para Rusia tras las limitaciones Starlink, reportan medios
14:37 GMT 15.10.2026 (actualizado: 14:38 GMT 15.10.2026)
Desde que se limitó el servicio de la red de comunicaciones estadounidense Starlink en territorio de Ucrania, las tropas de Kiev comenzaron a enfrentar serios problemas, en particular en lo que respecta a la guerra de drones, recoge la prensa occidental citando a fuentes militares ucranianas.
La ralentización provocó que los operadores de drones ucranianos comenzaran a notar inesperadas pausas en la comunicación con los drones, de entre 10 y 20 segundos, detalla la prensa occidental citando fuentes del 7.º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania.
Como consecuencia, los retrasos influyeron directamente en el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de las tropas ucranianas, por lo que se vieron obligadas a detener una serie de operaciones, se lamenta una fuente entrevistada por la editorial.
Aunque los problemas con Starlink no afectaron a todos los tipos de drones utilizados por Kiev, una parte considerable del arsenal ucraniano de aparatos no tripulados quedó simplemente inservible, al convertirse en un blanco fácil para las contramedidas rusas
, subraya el texto.
Dado que Moscú lanza su propio análogo de Starlink
y que Kiev, por el momento, no cuenta con una alternativa válida al sistema de comunicación estadounidense, Ucrania es incapaz de hacer frente a los drones rusos de alta velocidad Geran, cierra el artículo.
Con anterioridad, toda una serie de figuras militares y políticas de Ucrania admitieron que la restricción de Starlink tomó por sorpresa a los militares de Kiev
, en particular, debido a la gran dependencia de las FFAA ucranianas de este sistema de comunicaciones.
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