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Starlink pierde eficacia en Ucrania ante los sistemas rusos de guerra electrónica, reportan medios

Starlink pierde eficacia en Ucrania ante los sistemas rusos de guerra electrónica, reportan medios

Sputnik Mundo

Los medios occidentales destacan el complejo de interceptación electrónica Volna Kupol Garant, un sistema de interferencia capaz de bloquear las señales de... 28.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-28T12:14+0000

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Los expertos militares afirman que la utilidad de este sistema está disminuyendo, ya que los sistemas rusos reducen su eficacia.Según los informes, la dependencia de Ucrania respecto a Starlink es evidente. Al mismo tiempo, señala que Volodímir Zelenski solicitó a EEUU permiso para utilizar esta tecnología con el fin de lanzar ataques con drones contra territorio ruso. No obstante, según las informaciones, es poco probable que se conceda dicho permiso.Al mismo tiempo, los analistas señalaron que Ucrania necesita desarrollar sus propios satélites para reducir su dependencia de Starlink. A su juicio, sin soberanía tecnológica, el país no tiene futuro.Mientras tanto, Moscú lleva ventaja en este ámbito, ya que desplegó su propia red de satélites Rassvet. Estos dispositivos, desarrollados sobre una plataforma propia, cuentan con un sistema de comunicaciones basado en la tecnología 5G NTN, un sistema de alimentación mejorado, comunicaciones láser entre satélites y un propulsor de plasma.En junio, durante un encuentro con militares, el presidente ruso Vladímir Putin señaló que el sistema desarrollado en Rusia no tiene nada que envidiar a Starlink y que, en algunos aspectos, incluso lo supere.En total, la prensa occidental puso de relieve la eficacia del armamento ruso, entre el que destacó el sistema Volna Kupol Garant, los satélites Rassvet, los drones a reacción Geran-4 y Geran-5, así como el nuevo cohete de bajo coste Banderol.En este sentido, señaló que los Geran y los Banderol alcanzan una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora, por encima de la que pueden lograr los drones de defensa ucranianos desarrollados hasta el momento.A esto se suma que Kiev carece de sistemas de defensa antiaérea con misiles. Ucrania dispone de muy pocos aviones y sus reservas de misiles interceptores Patriot, suministrados por EEUU, están al mínimo. Así, las previsiones de los expertos entrevistados no son optimistas: reconocen que Ucrania afrontará varios meses muy difíciles.

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