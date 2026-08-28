Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260828/starlink-pierde-eficacia-en-ucrania-ante-los-sistemas-rusos-de-guerra-electronica-reportan-medios-1174841387.html
Starlink pierde eficacia en Ucrania ante los sistemas rusos de guerra electrónica, reportan medios
Starlink pierde eficacia en Ucrania ante los sistemas rusos de guerra electrónica, reportan medios
Sputnik Mundo
Los medios occidentales destacan el complejo de interceptación electrónica Volna Kupol Garant, un sistema de interferencia capaz de bloquear las señales de... 28.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-28T12:14+0000
2026-08-28T12:14+0000
defensa
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
rusia
🛡️ industria militar
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/14/1149884217_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_9446b1649282feee408cbb045764bdc1.jpg
Los expertos militares afirman que la utilidad de este sistema está disminuyendo, ya que los sistemas rusos reducen su eficacia.Según los informes, la dependencia de Ucrania respecto a Starlink es evidente. Al mismo tiempo, señala que Volodímir Zelenski solicitó a EEUU permiso para utilizar esta tecnología con el fin de lanzar ataques con drones contra territorio ruso. No obstante, según las informaciones, es poco probable que se conceda dicho permiso.Al mismo tiempo, los analistas señalaron que Ucrania necesita desarrollar sus propios satélites para reducir su dependencia de Starlink. A su juicio, sin soberanía tecnológica, el país no tiene futuro.Mientras tanto, Moscú lleva ventaja en este ámbito, ya que desplegó su propia red de satélites Rassvet. Estos dispositivos, desarrollados sobre una plataforma propia, cuentan con un sistema de comunicaciones basado en la tecnología 5G NTN, un sistema de alimentación mejorado, comunicaciones láser entre satélites y un propulsor de plasma.En junio, durante un encuentro con militares, el presidente ruso Vladímir Putin señaló que el sistema desarrollado en Rusia no tiene nada que envidiar a Starlink y que, en algunos aspectos, incluso lo supere.En total, la prensa occidental puso de relieve la eficacia del armamento ruso, entre el que destacó el sistema Volna Kupol Garant, los satélites Rassvet, los drones a reacción Geran-4 y Geran-5, así como el nuevo cohete de bajo coste Banderol.En este sentido, señaló que los Geran y los Banderol alcanzan una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora, por encima de la que pueden lograr los drones de defensa ucranianos desarrollados hasta el momento.A esto se suma que Kiev carece de sistemas de defensa antiaérea con misiles. Ucrania dispone de muy pocos aviones y sus reservas de misiles interceptores Patriot, suministrados por EEUU, están al mínimo. Así, las previsiones de los expertos entrevistados no son optimistas: reconocen que Ucrania afrontará varios meses muy difíciles.
https://noticiaslatam.lat/20260822/rusia-priva-a-ucrania-de-su-ultima-entrada-en-la-ruta-clave-de-suministro-de-armas-senala-un-1174766975.html
https://noticiaslatam.lat/20260825/a-la-vieja-escuela-revelan-como-militares-rusos-lograron-derribar-un-misil-crucero-ucraniano-con-1174797992.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/14/1149884217_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_4a4e650f3dec767c96769d3f8659ac7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🛡️ industria militar, 🌍 europa
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia, 🛡️ industria militar, 🌍 europa

Starlink pierde eficacia en Ucrania ante los sistemas rusos de guerra electrónica, reportan medios

12:14 GMT 28.08.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaLas operaciones rusas de defensa antiaérea
Las operaciones rusas de defensa antiaérea - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Los medios occidentales destacan el complejo de interceptación electrónica Volna Kupol Garant, un sistema de interferencia capaz de bloquear las señales de Starlink, utilizado masivamente por las FFAA de Ucrania.
Los expertos militares afirman que la utilidad de este sistema está disminuyendo, ya que los sistemas rusos reducen su eficacia.
Según los informes, la dependencia de Ucrania respecto a Starlink es evidente. Al mismo tiempo, señala que Volodímir Zelenski solicitó a EEUU permiso para utilizar esta tecnología con el fin de lanzar ataques con drones contra territorio ruso. No obstante, según las informaciones, es poco probable que se conceda dicho permiso.
Al mismo tiempo, los analistas señalaron que Ucrania necesita desarrollar sus propios satélites para reducir su dependencia de Starlink. A su juicio, sin soberanía tecnológica, el país no tiene futuro.
Incendio en el puerto de Izmaíl tras un ataque ruso - Sputnik Mundo, 1920, 22.08.2026
Defensa
Rusia priva a Ucrania de su "última entrada" en la ruta clave de suministro de armas, señala un experto
22 de agosto, 14:23 GMT
Mientras tanto, Moscú lleva ventaja en este ámbito, ya que desplegó su propia red de satélites Rassvet. Estos dispositivos, desarrollados sobre una plataforma propia, cuentan con un sistema de comunicaciones basado en la tecnología 5G NTN, un sistema de alimentación mejorado, comunicaciones láser entre satélites y un propulsor de plasma.
En junio, durante un encuentro con militares, el presidente ruso Vladímir Putin señaló que el sistema desarrollado en Rusia no tiene nada que envidiar a Starlink y que, en algunos aspectos, incluso lo supere.
En total, la prensa occidental puso de relieve la eficacia del armamento ruso, entre el que destacó el sistema Volna Kupol Garant, los satélites Rassvet, los drones a reacción Geran-4 y Geran-5, así como el nuevo cohete de bajo coste Banderol.
Trabajo de combate de un grupo de fuego móvil en la república popular de Lugansk - Sputnik Mundo, 1920, 25.08.2026
Defensa
"A la vieja escuela": revelan cómo militares rusos lograron derribar un misil crucero ucraniano con ametralladora
25 de agosto, 15:33 GMT
En este sentido, señaló que los Geran y los Banderol alcanzan una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora, por encima de la que pueden lograr los drones de defensa ucranianos desarrollados hasta el momento.
A esto se suma que Kiev carece de sistemas de defensa antiaérea con misiles. Ucrania dispone de muy pocos aviones y sus reservas de misiles interceptores Patriot, suministrados por EEUU, están al mínimo. Así, las previsiones de los expertos entrevistados no son optimistas: reconocen que Ucrania afrontará varios meses muy difíciles.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала