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El éxito ruso en la lucha contra Starlink llevaría al "colapso del frente ucraniano", opina un experto
El éxito ruso en la lucha contra Starlink llevaría al "colapso del frente ucraniano", opina un experto
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El sistema de mando y control de las tropas de Kiev depende de Starlink, recuerda a Sputnik el experto militar e historiador en defensa aérea, Yuri Knútov. Sin... 29.08.2026, Sputnik Mundo
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La neutralización de sistemas de comunicación como la red estadounidense Starlink supone un "aislamiento informativo de las tropas" y priva al mando militar de la capacidad de coordinar a sus unidades, declara Knútov.En la práctica, esto se traduce en que "las unidades no pueden comunicarse con el mando, informar sobre la situación, solicitar reservas o municiones, presentar otras peticiones ni proporcionar datos sobre la situación en el campo de batalla", ejemplifica.Las complicaciones para las FFAA ucranianas radican también en que a la fecha no cuentan con otras alternativas seguras, mientras que los sistemas de comunicación obsoletos pueden ser bloqueados con facilidad y no ofrecen prestaciones comparables a las de Starlink."Sin esta red, el frente de las FFAA de Ucrania colapsaría, porque todo su sistema de mando y control depende de ella", sostiene Knútov.En sus palabras, la pérdida masiva del control de las tropas en el frente ya se está produciendo de manera sistemática, provocando "el desmoronamiento de la defensa" ucraniana.Y ante la ofensiva del Ejército ruso en casi todos los sectores del frente, esta pérdida de comunicación y control "sería catastrófica" para Ucrania, pronostica.
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El éxito ruso en la lucha contra Starlink llevaría al "colapso del frente ucraniano", opina un experto

13:59 GMT 29.08.2026
© Foto : IALos soldados ucranianos se quedan sin la ayuda de Starlink (referencial)
Los soldados ucranianos se quedan sin la ayuda de Starlink (referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2026
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El sistema de mando y control de las tropas de Kiev depende de Starlink, recuerda a Sputnik el experto militar e historiador en defensa aérea, Yuri Knútov. Sin embargo, las fuerzas rusas están reduciendo cada vez más la eficacia de este sistema satelital, lo que podría tener consecuencias catastróficas para las FFAA de Ucrania, señala el analista.
La neutralización de sistemas de comunicación como la red estadounidense Starlink supone un "aislamiento informativo de las tropas" y priva al mando militar de la capacidad de coordinar a sus unidades, declara Knútov.
En la práctica, esto se traduce en que "las unidades no pueden comunicarse con el mando, informar sobre la situación, solicitar reservas o municiones, presentar otras peticiones ni proporcionar datos sobre la situación en el campo de batalla", ejemplifica.

"Si la comunicación se interrumpe, las tropas simplemente no pueden combatir de manera efectiva", explica el analista.

Las complicaciones para las FFAA ucranianas radican también en que a la fecha no cuentan con otras alternativas seguras, mientras que los sistemas de comunicación obsoletos pueden ser bloqueados con facilidad y no ofrecen prestaciones comparables a las de Starlink.
Las operaciones rusas de defensa antiaérea - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
Defensa
Starlink pierde eficacia en Ucrania ante los sistemas rusos de guerra electrónica, reportan medios
ayer, 12:14 GMT
"Sin esta red, el frente de las FFAA de Ucrania colapsaría, porque todo su sistema de mando y control depende de ella", sostiene Knútov.
En sus palabras, la pérdida masiva del control de las tropas en el frente ya se está produciendo de manera sistemática, provocando "el desmoronamiento de la defensa" ucraniana.

"La falta de comunicaciones fiables significa para las FFAA de Ucrania que no pueden reaccionar con rapidez a nuestras maniobras, trasladar reservas ni corregir el fuego", expone el experto.

Y ante la ofensiva del Ejército ruso en casi todos los sectores del frente, esta pérdida de comunicación y control "sería catastrófica" para Ucrania, pronostica.
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