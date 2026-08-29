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El éxito ruso en la lucha contra Starlink llevaría al "colapso del frente ucraniano", opina un experto

El éxito ruso en la lucha contra Starlink llevaría al "colapso del frente ucraniano", opina un experto

Sputnik Mundo

El sistema de mando y control de las tropas de Kiev depende de Starlink, recuerda a Sputnik el experto militar e historiador en defensa aérea, Yuri Knútov. Sin... 29.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-29T13:59+0000

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La neutralización de sistemas de comunicación como la red estadounidense Starlink supone un "aislamiento informativo de las tropas" y priva al mando militar de la capacidad de coordinar a sus unidades, declara Knútov.En la práctica, esto se traduce en que "las unidades no pueden comunicarse con el mando, informar sobre la situación, solicitar reservas o municiones, presentar otras peticiones ni proporcionar datos sobre la situación en el campo de batalla", ejemplifica.Las complicaciones para las FFAA ucranianas radican también en que a la fecha no cuentan con otras alternativas seguras, mientras que los sistemas de comunicación obsoletos pueden ser bloqueados con facilidad y no ofrecen prestaciones comparables a las de Starlink."Sin esta red, el frente de las FFAA de Ucrania colapsaría, porque todo su sistema de mando y control depende de ella", sostiene Knútov.En sus palabras, la pérdida masiva del control de las tropas en el frente ya se está produciendo de manera sistemática, provocando "el desmoronamiento de la defensa" ucraniana.Y ante la ofensiva del Ejército ruso en casi todos los sectores del frente, esta pérdida de comunicación y control "sería catastrófica" para Ucrania, pronostica.

https://noticiaslatam.lat/20260828/starlink-pierde-eficacia-en-ucrania-ante-los-sistemas-rusos-de-guerra-electronica-reportan-medios-1174841387.html

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