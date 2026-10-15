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La nueva apuesta de México por más cárceles es una "medida a corto plazo", opinan expertos

La nueva apuesta de México por más cárceles es una "medida a corto plazo", opinan expertos

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En medio del desbordamiento de las prisiones estatales mexicanas y ante el recrudecimiento de la violencia al interior de las mismas, las autoridades proyectan... 15.10.2026, Sputnik Mundo

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Tras las riñas y el motín que se registraron entre el 8 y 9 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa (noreste), que dejaron un saldo de al menos 12 muertos —incluido un menor de dos años que visitaba a su padre—, además de 16 heridos, el Gobierno de México anunció la construcción de seis cárceles, proyectadas para 2028, en las que se implementará un "nuevo modelo" orientado a fortalecer la reinserción social.Según detalló la presidenta Claudia Sheinbaum, las nuevas prisiones —que estarán en Chiapas (sureste), Estado de México (centro), Nayarit (oeste), Sinaloa (noreste), Sonora (norte) y Veracruz (este)— contarán con espacios para educación, capacitación para el trabajo, servicios de salud y actividades deportivas. Con capacidad para albergar hasta 18.480 reclusos, también tendrán infraestructura de alta calidad, tecnología de bloqueo de señales y módulos diferenciados para "una correcta clasificación y nivel de riesgo" de los internos. El objetivo, dijo Sheinbaum, es combatir la sobrepoblación de las prisiones, "que también genera problemas".Una solución que no abarca toda la problemáticaSin embargo, la decisión del Gobierno mexicano sólo resolvería una parte del problema a corto plazo y, de algún modo, refleja que los programas disuasivos de seguridad no han tenido los resultados esperados en los últimos años, dijo a Sputnik el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva Posada, que se ha especializado en temas de defensa, seguridad e inteligencia."Indudablemente, los programas de reinserción y readaptación social han quedado muy lejos de sus objetivos básicos (...) Una persona que delinque, por la razón que haya sido, ¿qué tantas opciones tiene una vez que haya cumplido su pena?", señaló. En ese sentido, argumentó que "no solamente es un problema que competa exclusivamente al centro penitenciario, sino también a las distintas políticas de la Secretaría del Trabajo, de Educación Pública y de Salud".Más detenidos, pero las mismas cárcelesEn palabras de la presidenta Sheinbaum, la decisión de su Gobierno responde a la urgencia de atender la sobrepoblación en las cárceles del país, que se disparó exponencialmente en lo que va de su gestión.De acuerdo con los datos, sólo en 2025, ingresaron 157.457 personas a los centros penitenciarios (para adultos) y centros especializados (para adolescentes): 2.693 a los centros penitenciarios federales (CPF) y 154.764 a los estatales y centros especializados (CPE).De esa manera, al cierre de 2025, un total de 231.436 personas estuvieron privadas de la libertad en los centros penitenciarios o en los centros especializados. Mientras que, con corte al 16 de julio de 2026, había en promedio 72,4 personas por cada 100 espacios disponibles en las prisiones federales y 119,2 en las estatales."Ha habido cierta regresión"Pese a la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia penal, que, entre otras cosas, implicó la transición del modelo inquisitivo a un sistema de justicia penal acusatorio y oral que puso en el centro la presunción de inocencia, "ha habido cierta regresión en cuanto a lo que se pretendía con el sistema acusatorio y en cuanto a que la prisión preventiva fuera excepcional", dice a Sputnik el catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Arturo Luis Cossío Zazueta."Entonces, tenemos a mucha gente enfrentando el proceso desde centros de reclusión y eso va aumentando la población [privada de la libertad]", ahonda.Asimismo, afirma que, mientras la política continúe en la misma dirección, el país va a necesitar más espacios y, aún así, seguirán siendo insuficientes. En ese sentido, si bien considera beneficiosa la construcción de seis nuevas prisiones, remarca que "es una medida a corto plazo"."No digo que no tenga que sancionarse [este delito], el problema es que se sigue dando y pareciera que no se aplican las sanciones como deberían", agrega.¿Se necesita replantear la política?Otro de los problemas que aquejan al sistema penal mexicano es que, de acuerdo con los datos consignados por el Inegi, del total de personas ingresadas en 2025, el 57,8% contaba con sentencia, frente al 42,2% que no.Ante dicha circunstancia, Cossío Zazueta reitera que la política de hacer más centros de reclusión funciona en lo inmediato. Sin embargo, considera que "tiene que hacerse un replanteamiento de la política penitenciaria dentro del ámbito de la política criminal", lo que incluye "todas las medidas tendientes a evitar las conductas antisociales y, específicamente, las delictivas".Al mismo tiempo, señala que "no se trata sólo de construir penales, se trata de dotar de los recursos necesarios a cada penal, de los ya instalados y de los que se van a construir, porque a veces no se tienen los recursos ni materiales ni humanos, para poder aplicar el tratamiento".Por todo lo anterior, el experto recomienda revisar aspectos como la prisión preventiva oficiosa y establecer un régimen en el que las medidas cautelares se apliquen de conformidad con la necesidad de la medida y de manera proporcional al riesgo.Por ejemplo, sobre las 70.000 personas detenidas en lo que va del sexenio actual, señala que su aprehensión no implica necesariamente que se les dicte prisión preventiva. "Si eso ocurriera, sería lamentable, porque [la medida] tendría que ser excepcional, sobre todo si lo están aplicando con la oficiosa", dice Cossío Zazueta. Por su parte, Oliva Posada destaca que se trata de "un problema de largo aliento, pero si no se comienza a atacar desde ahora, más tiempo nos vamos a tardar". No obstante, precisa que el Gobierno necesita fortalecer el combate a la impunidad y la corrupción, pues ambas propician que "las condiciones para cometer cualquier tipo de delitos sean amplias".

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