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El uso de la crisis en Sinaloa podría convertirse en "otro fiasco de la oposición" mexicana, dice analista

El uso de la crisis en Sinaloa podría convertirse en "otro fiasco de la oposición" mexicana, dice analista

Sputnik Mundo

El aumento de la violencia en el estado ubicado al norte de México —que registró 870 homicidios dolosos en lo que va del año—, sumado a la frágil situación... 08.09.2026, Sputnik Mundo

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Con miras a las elecciones de medio término del año próximo, de importancia clave al renovar la totalidad del Congreso federal y casi la mitad de las administraciones estatales, además de miles de cargos locales, el panorama político mexicano comienza a perfilar sus principales ejes de debate. En este escenario, las múltiples crisis que atraviesa Sinaloa están emergiendo como uno de los temas más sensibles para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca reafirmar la hegemonía de su partido, Morena, tras arrasar en los comicios del 2024.La dramática problemática de inseguridad en la entidad, intensificada desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024 por parte de Washington, acumula ya 870 homicidios dolosos en los primeros ocho meses del año, casi el doble de los registrados hace tres años. A este complejo escenario se suma el impacto económico que deviene de este contexto (el PIB se desplomó un 4,5% en el primer trimestre del 2026 y casi 5.000 empresas han cerrado en dos años) y el deterioro institucional generado por la acusación de EEUU contra Rocha Moya, así como nueve funcionarios y exfuncionarios, de colusión con el crimen organizado.Los vaivenes políticos derivados del caso, que incluyen el fallido regreso a sus funciones del mandatario estatal, leído como un intento de insubordinación contra Sheinbaum, amenazan con golpear electoralmente a Morena como ningún otro incidente desde la llegada a la presidencia en el 2018 de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió una limpieza en la vida pública del país y un combate frontal a la corrupción.Aprovechando la convulsionada coyuntura, la oposición no ha perdido tiempo en buscar instrumentalizar la crisis sinaloense con fines electoralistas. Un ejemplo de esta estrategia se registró esta semana en el estado de Chihuahua, bastión histórico del Partido Acción Nacional (PAN), pero que según las encuestas podría perderlo ante el oficialismo el año próximo, donde militantes blanquiazules desplegaron espectaculares con la frase "Nadie nos va a convertir en Sinaloa". Si bien el ardid fue suspendido por el Instituto Nacional Electoral, que ordenó cambiar los mensajes, la maniobra —defendida por la gobernadora panista Maru Campos, que argumentó que los carteles "no decían ninguna mentira"— evidenció que la oposición busca convertir el caso de la entidad norteña en una vulnerabilidad para el Gobierno.Preocupación legítima, manos incorrectas José Ignacio Apoi, especialista en marketing político egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UDELAR) y radicado en México, le dijo a Sputnik que el tema podría calar en el electorado, ya que se trata de una "preocupación legítima" que va más allá de lo que sucede en Sinaloa y conecta con los miedos diarios de los ciudadanos."En todos los sondeos, la persistencia de la narcocriminalidad y la violencia están entre los temas que más importan a los mexicanos, por lo cual, si la oposición decidiera convertir las elecciones de medio término en un referéndum sobre la inseguridad, podría ser una estrategia efectiva, especialmente en estados fronterizos y en el norte del país", dijo.Sin embargo, el experto señaló que "si bien el mensaje podría resultar eficaz, los mensajeros —ya sea el PAN o el PRI— todavía siguen exhibiendo números abismales en cuanto a intención de voto y confianza del votante, haciendo difícil que la campaña logre cumplir su cometido", recordando además que el partido blanquiazul y la propia gobernadora Campos han aplaudido y apoyado las operaciones encubiertas de EEUU en territorio mexicano, que en el caso de Sinaloa, con la captura de "El Mayo", fueron el detonante directo de la escalada de violencia.Apoi agregó que "hay que recordar que, si bien Morena lleva ocho años en el poder, y un desgaste sería algo natural, la alta aprobación de la gestión presidencial impulsará a los candidatos morenistas en los estados, incluyendo Sinaloa y Chihuahua, por lo cual el Gobierno todavía mantiene una clara ventaja con respecto a la oposición, que sigue desperfilada y atomizada".Un blindaje a base de buenos datosInvocando una lógica similar, Javier Gámez, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y analista político, le dijo a este medio que la contundente estrategia de seguridad de Sheinbaum, quien se ha mostrado más asertiva en relación a su antecesor López Obrador en dicho tema, consiguiendo este año el número más bajo de crímenes de los últimos siete años, entre otros logros, representa un blindaje sólido para Morena.En ese sentido, Gámez advirtió que hay un riesgo para la oposición de excederse con la retórica y ser percibidos "no como los que están preocupados por solucionar la crisis, que es muy trágica y muy real, sino como los que quieren aprovecharse de ella para obtener rédito político, pese a que la violencia comenzó durante una presidencia panista, la de Felipe Calderón"."Si por un lado tú tienes una presidenta que se enfrentó a Rocha Moya y que ha hecho del combate al crimen organizado uno de sus ejes, y que además ha fortalecido la red de ayudas sociales para la ciudadanía, y por el otro lado tienes a un grupo de políticos, sin un liderazgo claro, que parecen estar lucrando con un problema social, la jugada podría fracasar rápidamente y ser otro fiasco de la oposición", afirmó el experto.

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