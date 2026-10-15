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Explican por qué Zelenski critica a los aliados occidentales
Explican por qué Zelenski critica a los aliados occidentales
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Volodímir Zelenski presta cada vez más atención a las acciones de sus socios occidentales, comentó a Sputnik el analista político turco Sinan Zengin Dogan... 15.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-15T08:33+0000
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El experto subrayó que las críticas públicas sobre la falta de datos de inteligencia por parte de los aliados apuntan a problemas de coordinación entre Kiev y sus socios occidentales.También agregó que, de este modo, los dirigentes ucranianos pretenden llamar aún más la atención sobre las necesidades del país en materia de apoyo militar.En sus palabras, el intercambio de información de inteligencia adquiere especial importancia en un contexto de hostilidades continuas. No obstante, señaló que las declaraciones sobre la falta de avisos no bastan, por sí solas, para determinar las causas de lo ocurrido ni para establecer qué información tenían los socios de Ucrania a su disposición.Al comentar las declaraciones de Zelenski, la parte estadounidense atribuyó la falta de aviso a las condiciones meteorológicas adversas, según los medios.Previamente, la prensa informó de que Washington podría dejar de compartir información de inteligencia con Ucrania y presionar a Elon Musk para que cortara el acceso de las fuerzas ucranianas al servicio Starlink.Esto se produjo en el contexto de que el presidente estadounidense Donald Trump hubiera acusado a Zelenski de ignorar sus peticiones de no atacar las refinerías rusas. También afirmó que el líder ucraniano debería haber alcanzado un acuerdo de paz con Moscú hace tiempo y propuso convocar elecciones en Ucrania.
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Explican por qué Zelenski critica a los aliados occidentales
Volodímir Zelenski presta cada vez más atención a las acciones de sus socios occidentales, comentó a Sputnik el analista político turco Sinan Zengin Dogan. Así, la víspera denunció que Ucrania no había recibido avisos de sus socios antes de ataques con misiles balísticos contra los objetivos militares en Kiev.
"Este tipo de declaraciones podrían ser un intento de trasladarles parte de la responsabilidad por el estado en el que se encuentra Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta la complicada situación en el frente", señaló el experto.
El experto subrayó que las críticas públicas sobre la falta de datos de inteligencia por parte de los aliados apuntan a problemas de coordinación entre Kiev y sus socios occidentales.
También agregó que, de este modo, los dirigentes ucranianos pretenden llamar aún más la atención sobre las necesidades del país en materia de apoyo militar.
En sus palabras, el intercambio de información de inteligencia adquiere especial importancia en un contexto de hostilidades continuas. No obstante, señaló que las declaraciones sobre la falta de avisos no bastan, por sí solas, para determinar las causas de lo ocurrido ni para establecer qué información tenían los socios de Ucrania a su disposición.
Al comentar las declaraciones de Zelenski
, la parte estadounidense atribuyó la falta de aviso a las condiciones meteorológicas adversas, según los medios.
Previamente, la prensa informó de que Washington podría dejar de compartir información de inteligencia con Ucrania y presionar a Elon Musk para que cortara el acceso de las fuerzas ucranianas al servicio Starlink.
Esto se produjo en el contexto de que el presidente estadounidense Donald Trump hubiera acusado a Zelenski de ignorar sus peticiones de no atacar las refinerías rusas. También afirmó que el líder ucraniano debería haber alcanzado un acuerdo de paz con Moscú hace tiempo y propuso convocar elecciones en Ucrania
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