https://noticiaslatam.lat/20261014/occidente-esta-pagando-por-las-sanciones-contra-rusia-considera-un-experto-1175435231.html

Occidente está pagando por las sanciones contra Rusia, considera un experto

Occidente está pagando por las sanciones contra Rusia, considera un experto

Sputnik Mundo

Los países europeos están pagando por haber implementado sanciones contra Rusia, que llevaron a la suspensión de entregas de hidrocarburos de la nación... 14.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-14T15:44+0000

2026-10-14T15:44+0000

2026-10-14T15:44+0000

internacional

💬 opinión y análisis

🌍 europa

washington

occidente

moscú

donald trump

rusia

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0e/1175435019_0:1:1671:941_1920x0_80_0_0_d962804cc26e17996700eec5de9efd81.png

Asimismo, subraya que el volumen de diésel ruso importado en el marco del recién firmado acuerdo con Washington no es lo suficientemente grande como para alterar los mercados. "Más bien, se trata de un intento de Trump de decir al electorado estadounidense que Washington lo hace todo [para cumplir el lema] 'América primero' y no desea que los ciudadanos estadounidenses asuman los costos de romper las relaciones con Rusia", opina.En cuanto a las sanciones europeas antirrusas, el experto las califica de fracaso, ya que "no han cambiado en absoluto la realidad sobre el terreno" y su impacto en la economía rusa es muy insignificante.

https://noticiaslatam.lat/20261014/el-reino-unido-enfrenta-un-nuevo-problema-el-alto-costo-de-los-combustibles-1175429311.html

washington

occidente

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💬 opinión y análisis, 🌍 europa, washington, occidente, moscú, donald trump, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia