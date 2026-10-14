https://noticiaslatam.lat/20261014/occidente-esta-pagando-por-las-sanciones-contra-rusia-considera-un-experto-1175435231.html
Occidente está pagando por las sanciones contra Rusia, considera un experto
Occidente está pagando por las sanciones contra Rusia, considera un experto
Sputnik Mundo
Los países europeos están pagando por haber implementado sanciones contra Rusia, que llevaron a la suspensión de entregas de hidrocarburos de la nación... 14.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-14T15:44+0000
2026-10-14T15:44+0000
2026-10-14T15:44+0000
internacional
💬 opinión y análisis
🌍 europa
washington
occidente
moscú
donald trump
rusia
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0e/1175435019_0:1:1671:941_1920x0_80_0_0_d962804cc26e17996700eec5de9efd81.png
Asimismo, subraya que el volumen de diésel ruso importado en el marco del recién firmado acuerdo con Washington no es lo suficientemente grande como para alterar los mercados. "Más bien, se trata de un intento de Trump de decir al electorado estadounidense que Washington lo hace todo [para cumplir el lema] 'América primero' y no desea que los ciudadanos estadounidenses asuman los costos de romper las relaciones con Rusia", opina.En cuanto a las sanciones europeas antirrusas, el experto las califica de fracaso, ya que "no han cambiado en absoluto la realidad sobre el terreno" y su impacto en la economía rusa es muy insignificante.
https://noticiaslatam.lat/20261014/el-reino-unido-enfrenta-un-nuevo-problema-el-alto-costo-de-los-combustibles-1175429311.html
washington
occidente
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0e/1175435019_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_f7232eaa7d2f8b8f8a4d51b9a4af25c8.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
💬 opinión y análisis, 🌍 europa, washington, occidente, moscú, donald trump, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
💬 opinión y análisis, 🌍 europa, washington, occidente, moscú, donald trump, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
Occidente está pagando por las sanciones contra Rusia, considera un experto
Los países europeos están pagando por haber implementado sanciones contra Rusia, que llevaron a la suspensión de entregas de hidrocarburos de la nación euroasiática, comentó a Sputnik el especialista en asuntos rusos Majid Abu Muna, en el contexto del acuerdo de diésel recientemente concretado entre Moscú y Washington.
"El mundo occidental, o la así llamada 'comunidad internacional', está pagando por sus sanciones contra Rusia —tanto las europeas como las estadounidenses— con el cese de los suministros de gas, petróleo y productos petrolíferos rusos", sostiene.
Asimismo, subraya que el volumen de diésel ruso importado en el marco del recién firmado acuerdo con Washington no es lo suficientemente grande como para alterar los mercados. "Más bien, se trata de un intento de Trump de decir al electorado estadounidense que Washington lo hace todo [para cumplir el lema] 'América primero' y no desea que los ciudadanos estadounidenses asuman los costos de romper las relaciones con Rusia", opina.
En cuanto a las sanciones europeas antirrusas, el experto las califica de fracaso, ya que "no han cambiado en absoluto la realidad sobre el terreno" y su impacto en la economía rusa es muy insignificante.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.