Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261014/occidente-esta-pagando-por-las-sanciones-contra-rusia-considera-un-experto-1175435231.html
Occidente está pagando por las sanciones contra Rusia, considera un experto
Occidente está pagando por las sanciones contra Rusia, considera un experto
Sputnik Mundo
Los países europeos están pagando por haber implementado sanciones contra Rusia, que llevaron a la suspensión de entregas de hidrocarburos de la nación... 14.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-14T15:44+0000
2026-10-14T15:44+0000
internacional
💬 opinión y análisis
🌍 europa
washington
occidente
moscú
donald trump
rusia
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0e/1175435019_0:1:1671:941_1920x0_80_0_0_d962804cc26e17996700eec5de9efd81.png
Asimismo, subraya que el volumen de diésel ruso importado en el marco del recién firmado acuerdo con Washington no es lo suficientemente grande como para alterar los mercados. "Más bien, se trata de un intento de Trump de decir al electorado estadounidense que Washington lo hace todo [para cumplir el lema] 'América primero' y no desea que los ciudadanos estadounidenses asuman los costos de romper las relaciones con Rusia", opina.En cuanto a las sanciones europeas antirrusas, el experto las califica de fracaso, ya que "no han cambiado en absoluto la realidad sobre el terreno" y su impacto en la economía rusa es muy insignificante.
https://noticiaslatam.lat/20261014/el-reino-unido-enfrenta-un-nuevo-problema-el-alto-costo-de-los-combustibles-1175429311.html
washington
occidente
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0e/1175435019_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_f7232eaa7d2f8b8f8a4d51b9a4af25c8.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
💬 opinión y análisis, 🌍 europa, washington, occidente, moscú, donald trump, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
💬 opinión y análisis, 🌍 europa, washington, occidente, moscú, donald trump, rusia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

Occidente está pagando por las sanciones contra Rusia, considera un experto

15:44 GMT 14.10.2026
© FotoSanciones antirrusas (imagen referencial)
Sanciones antirrusas (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
© Foto
Síguenos en
Los países europeos están pagando por haber implementado sanciones contra Rusia, que llevaron a la suspensión de entregas de hidrocarburos de la nación euroasiática, comentó a Sputnik el especialista en asuntos rusos Majid Abu Muna, en el contexto del acuerdo de diésel recientemente concretado entre Moscú y Washington.
"El mundo occidental, o la así llamada 'comunidad internacional', está pagando por sus sanciones contra Rusia —tanto las europeas como las estadounidenses— con el cese de los suministros de gas, petróleo y productos petrolíferos rusos", sostiene.
Asimismo, subraya que el volumen de diésel ruso importado en el marco del recién firmado acuerdo con Washington no es lo suficientemente grande como para alterar los mercados. "Más bien, se trata de un intento de Trump de decir al electorado estadounidense que Washington lo hace todo [para cumplir el lema] 'América primero' y no desea que los ciudadanos estadounidenses asuman los costos de romper las relaciones con Rusia", opina.
La población no tendrá que pagar más por la gasolina en México. - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
Economía
El Reino Unido enfrenta un nuevo problema: el alto costo de los combustibles
07:23 GMT
En cuanto a las sanciones europeas antirrusas, el experto las califica de fracaso, ya que "no han cambiado en absoluto la realidad sobre el terreno" y su impacto en la economía rusa es muy insignificante.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала