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"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump
"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Volodímir Zelenski debería trabajar en lograr un entendimiento para finalizar el conflicto ucraniano... 12.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-12T21:18+0000
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Recientemente, el mandatario norteamericano señaló que "ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar". De igual modo, hizo énfasis en que Zelenski debe convocar a comicios a la brevedad.
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"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Volodímir Zelenski debería trabajar en lograr un entendimiento para finalizar el conflicto ucraniano, y no solo dar alocuciones sobre el tema.
"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia,
no solo en hablar de ello", refirió ante la prensa.
Recientemente, el mandatario norteamericano señaló que "ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar".
De igual modo, hizo énfasis en que Zelenski
debe convocar a comicios a la brevedad.
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