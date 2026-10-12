https://noticiaslatam.lat/20261012/zelenski-deberia-centrarse-en-llegar-a-un-acuerdo-con-rusia-en-lugar-de-hablar-de-ello-asevera-1175414304.html

"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump

"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Volodímir Zelenski debería trabajar en lograr un entendimiento para finalizar el conflicto ucraniano... 12.10.2026, Sputnik Mundo

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Recientemente, el mandatario norteamericano señaló que "ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar". De igual modo, hizo énfasis en que Zelenski debe convocar a comicios a la brevedad.

https://noticiaslatam.lat/20261012/zelenski-no-muestra-voluntad-politica-para-poner-fin-al-conflicto-segun-el-kremlin-1175402085.html

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