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"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump
"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Volodímir Zelenski debería trabajar en lograr un entendimiento para finalizar el conflicto ucraniano... 12.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-12T21:18+0000
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Recientemente, el mandatario norteamericano señaló que "ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar". De igual modo, hizo énfasis en que Zelenski debe convocar a comicios a la brevedad.
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"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia en lugar de hablar de ello", asevera Trump

21:18 GMT 12.10.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinDonald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Volodímir Zelenski debería trabajar en lograr un entendimiento para finalizar el conflicto ucraniano, y no solo dar alocuciones sobre el tema.

"Zelenski debería centrarse en llegar a un acuerdo con Rusia, no solo en hablar de ello", refirió ante la prensa.

Volodímir Zelenski. - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
Internacional
"Zelenski no muestra voluntad política para poner fin al conflicto", según el Kremlin
03:35 GMT
Recientemente, el mandatario norteamericano señaló que "ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar".
De igual modo, hizo énfasis en que Zelenski debe convocar a comicios a la brevedad.
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