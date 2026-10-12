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¿Puede Europa sostener a Ucrania sin EEUU? Las limitaciones de su capacidad militar quedan en evidencia, reportan medios

¿Puede Europa sostener a Ucrania sin EEUU? Las limitaciones de su capacidad militar quedan en evidencia, reportan medios

Sputnik Mundo

Europa no podrá compensar los suministros de armas a Ucrania si EEUU deja de vender armamento en el marco del programa PURL de la OTAN, lo que tendría... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T13:10+0000

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Anteriormente, medios británicos, citando a funcionarios europeos, informaron de que Washington podría bloquear los suministros de armas y de información de inteligencia a Ucrania para presionar a Kiev a fin de que cese los ataques contra las refinerías de petróleo rusas."Si EEUU deja de vender armas en el marco del programa PURL de la OTAN, las consecuencias [para Kiev] podrían ser más significativas, ya que Europa no podrá compensar esos suministros", señalan los medios, citando a directora de análisis militar del centro de investigación Defense Priorities, Jennifer Kavanagh.Además, según los medios, EEUU podría dejar de compartir parte de la información de inteligencia en tiempo real de la que Ucrania depende para llevar a cabo ataques contra las refinerías rusas.El 5 de octubre, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, declaró que Ucrania deberá pagar por los ataques contra instalaciones de la economía civil rusa y afirmó que las FFAA rusas están llevando a cabo acciones de "represalia" por las acciones de Kiev.

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