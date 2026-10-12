"Zelenski no muestra voluntad política para poner fin al conflicto", según el Kremlin

Trump ha abogado públicamente por un nuevo liderazgo en Ucrania que sea capaz de alcanzar un acuerdo con Rusia.El portavoz del Kremlin añadió que Moscú necesita a alguien en Kiev dispuesto a reconocer "las realidades sobre el terreno", así como a avanzar hacia una solución pacífica.
El vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, vinculó el llamado del presidente de EEUU, Donald Trump, a favor de un nuevo mandatario ucraniano con la negativa de Volodímir Zelenski a tomar las decisiones difíciles necesarias para acabar con el conflicto.
Trump ha abogado públicamente por un nuevo liderazgo en Ucrania que sea capaz de alcanzar un acuerdo con Rusia.
"El presidente de Ucrania debe tomar decisiones muy responsables y muy difíciles para detener esta guerra. O bien Zelenski asume tal responsabilidad y muestra esa voluntad política, o no lo hace", declaró Peskov a Sputnik.