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"Zelenski no muestra voluntad política para poner fin al conflicto", según el Kremlin
"Zelenski no muestra voluntad política para poner fin al conflicto", según el Kremlin
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El vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, vinculó el llamado del presidente de EEUU, Donald Trump, a favor de un nuevo mandatario ucraniano con la... 12.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-12T03:35+0000
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Trump ha abogado públicamente por un nuevo liderazgo en Ucrania que sea capaz de alcanzar un acuerdo con Rusia.El portavoz del Kremlin añadió que Moscú necesita a alguien en Kiev dispuesto a reconocer "las realidades sobre el terreno", así como a avanzar hacia una solución pacífica.
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"Zelenski no muestra voluntad política para poner fin al conflicto", según el Kremlin

03:35 GMT 12.10.2026
© AP Photo / Stefan JeremiahVolodímir Zelenski.
Volodímir Zelenski. - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
© AP Photo / Stefan Jeremiah
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El vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, vinculó el llamado del presidente de EEUU, Donald Trump, a favor de un nuevo mandatario ucraniano con la negativa de Volodímir Zelenski a tomar las decisiones difíciles necesarias para acabar con el conflicto.
Trump ha abogado públicamente por un nuevo liderazgo en Ucrania que sea capaz de alcanzar un acuerdo con Rusia.
"El presidente de Ucrania debe tomar decisiones muy responsables y muy difíciles para detener esta guerra. O bien Zelenski asume tal responsabilidad y muestra esa voluntad política, o no lo hace", declaró Peskov a Sputnik.
El portavoz del Kremlin añadió que Moscú necesita a alguien en Kiev dispuesto a reconocer "las realidades sobre el terreno", así como a avanzar hacia una solución pacífica.
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