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"Se deben celebrar elecciones en Ucrania", considera Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se debería llevar a cabo una jornada electoral en suelo ucraniano. 11.10.2026, Sputnik Mundo
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Más temprano, el mandatario estadounidense destacó que "ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar". Durante esa alocución con los medios de comunicación, Trump insistió en que Zelenski quiere crear problemas para EEUU y el mundo entero.
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"Se deben celebrar elecciones en Ucrania", considera Trump

01:17 GMT 11.10.2026 (actualizado: 03:27 GMT 11.10.2026)
© AP Photo / Ben CurtisEl presidente de EEUU, Donald Trump, y Volodímir Zelenski a las puertas de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025
El presidente de EEUU, Donald Trump, y Volodímir Zelenski a las puertas de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se debería llevar a cabo una jornada electoral en suelo ucraniano.
"Creo que [Volodímir Zelenski] debería convocar elecciones. Podría haber resuelto este [conflicto] en muchas ocasiones. Debería celebrar comicios", refirió Trump a la prensa.
Más temprano, el mandatario estadounidense destacó que "ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar".
Durante esa alocución con los medios de comunicación, Trump insistió en que Zelenski quiere crear problemas para EEUU y el mundo entero.
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