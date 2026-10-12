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¿Un nuevo cambio? Trump busca ajustar nombre a los océanos Atlántico y Pacífico
¿Un nuevo cambio? Trump busca ajustar nombre a los océanos Atlántico y Pacífico
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está pensando en cambiar el nombre oficial de algún océano o río para que lleve su nombre o, en su... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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Durante un mitin que encabezó en Clarksville, en el estado de Tennessee (sureste), el mandatario dio a conocer sus intenciones en medio de risas y aplausos de la multitud.El mandatario también sugirió que el cambio podría aplicarse a un río. Aunque primero propuso el río Hudson, después comentó que no cambiaría ese nombre para respetar la hazaña del explorador por el cual lleva su nombre, Henry Hudson. Después, pensó en el río Misisipi."Antes de que me vaya, creo que necesitamos un océano, y necesitamos un gran río. Por ahora, no cambiaré el nombre del río Misisipi. Amo Misisipi. Ganamos ese estado por mucho", declaró el magnate.Dicha propuesta se suma a otras que ha hecho el mandatario estadounidense en su segundo mandato. Apenas el mes pasado también dijo que quería cambiar el nombre del estado Nuevo México para rebautizarlo como "Nueva América".A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump publicó una imagen en la que aparece "México" tachado en ese estado de EEUU, pocos días después de que el presidente de EEUU firmó un decreto para cambiar el nombre de lago Ontario a lago América.Aunque estas iniciativas no han prosperado de manera oficial, otras sí han tenido repercusiones como cuando ordenó cambiar el nombre del Golfo de México, para convertirlo en el golfo de América.Empresas como Google respaldaron la modificación y, desde hace meses, muestra en sus mapas el nuevo nombre, lo que ha generado más roces entre Washington y México.Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que ya existe una demanda contra Google para exigir que el nuevo nombre solo se aplique en el territorio de EEUU, mientras que, en el que corresponde a México y Cuba, se mantenga el nombre original.
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¿Un nuevo cambio? Trump busca ajustar nombre a los océanos Atlántico y Pacífico

07:23 GMT 12.10.2026
© AP Photo / Matt RourkeEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está pensando en cambiar el nombre oficial de algún océano o río para que lleve su nombre o, en su defecto, la palabra 'América'.
Durante un mitin que encabezó en Clarksville, en el estado de Tennessee (sureste), el mandatario dio a conocer sus intenciones en medio de risas y aplausos de la multitud.

"Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas", declaró Trump, sin precisar si se trata de una propuesta seria o una broma.

El mandatario también sugirió que el cambio podría aplicarse a un río. Aunque primero propuso el río Hudson, después comentó que no cambiaría ese nombre para respetar la hazaña del explorador por el cual lleva su nombre, Henry Hudson. Después, pensó en el río Misisipi.
"Antes de que me vaya, creo que necesitamos un océano, y necesitamos un gran río. Por ahora, no cambiaré el nombre del río Misisipi. Amo Misisipi. Ganamos ese estado por mucho", declaró el magnate.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2026
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Dicha propuesta se suma a otras que ha hecho el mandatario estadounidense en su segundo mandato. Apenas el mes pasado también dijo que quería cambiar el nombre del estado Nuevo México para rebautizarlo como "Nueva América".
A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump publicó una imagen en la que aparece "México" tachado en ese estado de EEUU, pocos días después de que el presidente de EEUU firmó un decreto para cambiar el nombre de lago Ontario a lago América.
Aunque estas iniciativas no han prosperado de manera oficial, otras sí han tenido repercusiones como cuando ordenó cambiar el nombre del Golfo de México, para convertirlo en el golfo de América.
Empresas como Google respaldaron la modificación y, desde hace meses, muestra en sus mapas el nuevo nombre, lo que ha generado más roces entre Washington y México.
Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que ya existe una demanda contra Google para exigir que el nuevo nombre solo se aplique en el territorio de EEUU, mientras que, en el que corresponde a México y Cuba, se mantenga el nombre original.
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