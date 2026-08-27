Trump promulga un decreto que renombra el lago Ontario como 'lago América'

"Presentamos todos los papeles y documentos necesarios, y todo lo demás. Notificamos a todas las personas a las que debíamos notificar. Así que hemos hecho todo lo que había que hacer, y esto es oficial, con vigencia inmediata", comentó tras firmar el documento.En enero de 2025, en uno de sus primeros edictos como presidente, Trump renombró el golfo de México como 'golfo de América'.
Antes del trámite, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que este lago, ubicado en la frontera con Canadá, cambiaría de nombre "a partir del momento en que se firmara el decreto", según la transmisión desde la Casa Blanca.
"Presentamos todos los papeles y documentos necesarios, y todo lo demás. Notificamos a todas las personas a las que debíamos notificar. Así que hemos hecho todo lo que había que hacer, y esto es oficial, con vigencia inmediata", comentó tras firmar el documento.