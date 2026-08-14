Trump: "Declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos"

"En esencia, eso es lo que es. Nosotros mantenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos", expresó. La situación en torno al estrecho de Ormuz sigue siendo tensa al tiempo que Irán y EEUU mantienen negociaciones indirectas a través de países mediadores.Ambos países reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.El 12 de julio, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz hasta que cesara la injerencia de EEUU en la región. Al día siguiente, Trump afirmó que la nación norteamericana se convertiría en "guardián" del paso marítimo y restableció el bloqueo de los puertos del país persa.
Ambos países reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El 12 de julio, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz hasta que cesara la injerencia de EEUU en la región. Al día siguiente, Trump afirmó que la nación norteamericana se convertiría en "guardián" del paso marítimo y restableció el bloqueo de los puertos del país persa.
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