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Trump: "Declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos"
Trump: "Declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos"
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo durante un evento en Nueva York que esta declaratoria ocurrirá una vez que "terminemos de derrotar a Irán", lo... 14.08.2026, Sputnik Mundo
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"En esencia, eso es lo que es. Nosotros mantenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos", expresó. La situación en torno al estrecho de Ormuz sigue siendo tensa al tiempo que Irán y EEUU mantienen negociaciones indirectas a través de países mediadores.Ambos países reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.El 12 de julio, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz hasta que cesara la injerencia de EEUU en la región. Al día siguiente, Trump afirmó que la nación norteamericana se convertiría en "guardián" del paso marítimo y restableció el bloqueo de los puertos del país persa.
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Trump: "Declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos"

23:03 GMT 14.08.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo durante un evento en Nueva York que esta declaratoria ocurrirá una vez que "terminemos de derrotar a Irán", lo cual afirmó que ocurrirá "muy pronto".
"En esencia, eso es lo que es. Nosotros mantenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos", expresó.
La situación en torno al estrecho de Ormuz sigue siendo tensa al tiempo que Irán y EEUU mantienen negociaciones indirectas a través de países mediadores.
El estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 13.08.2026
Internacional
Irán exige una compensación por el daño ambiental en el estrecho de Ormuz
ayer, 22:30 GMT
Ambos países reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El 12 de julio, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz hasta que cesara la injerencia de EEUU en la región. Al día siguiente, Trump afirmó que la nación norteamericana se convertiría en "guardián" del paso marítimo y restableció el bloqueo de los puertos del país persa.
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