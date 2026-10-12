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Putin ordenaría no atacar a Ucrania únicamente durante la jornada electoral, según el Kremlin

Putin ordenaría no atacar a Ucrania únicamente durante la jornada electoral, según el Kremlin

Sputnik Mundo

El mandatario ruso, Vladímir Putin, ordenaría un cese de ataques contra Ucrania exclusivamente durante la jornada electoral si Kiev realmente decide celebrar... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T11:05+0000

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"El presidente ya se ha pronunciado al respecto, pero puedo decir en su nombre, con toda responsabilidad, que si realmente quieren celebrar elecciones allí, en Kiev, entonces el presidente ruso, el comandante supremo en jefe, estará dispuesto a dar la orden de no atacar Ucrania el día de las elecciones, específicamente el día de las elecciones", señaló Peskov a la prensa.Además, indicó que Rusia desea una paz duradera y está dispuesta a hacer todo lo posible para lograrla. Sin embargo, subrayó que Europa sigue haciendo todo lo posible para evitar que el conflicto en Ucrania se termine.Al mismo tiempo, destacó que Rusia admira los esfuerzos de los negociadores estadounidenses en Ucrania y agradece su constante dedicación. Sin embargo, Moscú no busca una división entre Washington y Europa, agregó el portavoz.El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Un día después, el mandatario estadounidense instó a Ucrania a cambiar de líder y acusó a Zelenski de haber desaprovechado en repetidas ocasiones oportunidades para alcanzar un acuerdo que pusiera fin al conflicto. Trump exigió a Zelenski que cesara los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, al vincularlos con el aumento de los precios del diésel en EEUU.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Por otra parte, la Constitución del país, —norma de máxima jerarquía jurídica— establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. Asimismo, el artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales. Como señaló el presidente ruso, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la norma sobre la ley marcial. El líder ruso enfatizó que la vigencia de dicho estado de excepción no implica una prórroga automática del mandato anterior, argumentando que "no hay nada al respecto en la Constitución".

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