Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261012/la-mentira-y-la-injusticia-seran-vencidas-maduro-agradece-por-el-apoyo-recibido-durante-su-1175407580.html
"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro
"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro
Sputnik Mundo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió desde Nueva York un mensaje en el que agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento que él y su... 12.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-12T16:33+0000
2026-10-12T16:33+0000
américa latina
política
nicolás maduro
venezuela
eeuu
🌎 américa
📰 caso maduro
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0c/1175407773_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_64da092a2dd9025068df6c11c0ac82c3.jpg
Asimismo, afirmó que "la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios".En su mensaje, el mandatario también subrayó el orgullo que siente por "la dignidad que encarnamos en nombre de millones de hombres y mujeres que creen y luchan por un mundo nuevo".El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan. El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
https://noticiaslatam.lat/20260903/revelan-nuevos-detalles-del-caso-maduro-la-defensa-pide-que-se-archive-el-proceso-en-eeuu-1174924176.html
venezuela
eeuu
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0c/1175407773_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9cae51a27dc255d4c4749ebcb07b99e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, nicolás maduro, venezuela, eeuu, 🌎 américa, 📰 caso maduro
política, nicolás maduro, venezuela, eeuu, 🌎 américa, 📰 caso maduro

"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro

16:33 GMT 12.10.2026
© AP Photo / Matias DelacroixEl presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Síguenos en
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió desde Nueva York un mensaje en el que agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento que él y su esposa, Cilia Flores, recibieron en las últimas semanas. Además, aseguró que la mentira y la injusticia serán vencidas.

"Cilia y yo agradecemos las enormes muestras de amor y acompañamiento que hemos recibido durante los días que transcurren", escribió Nicolás Maduro en sus redes sociales.

Asimismo, afirmó que "la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios".
En su mensaje, el mandatario también subrayó el orgullo que siente por "la dignidad que encarnamos en nombre de millones de hombres y mujeres que creen y luchan por un mundo nuevo".
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.
El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
Personas se manifiestan en apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, frente al Tribunal Federal de Manhattan, el 22 de julio de 2026, en Nueva York - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2026
América Latina
Revelan nuevos detalles del caso Maduro: la defensa pide que se archive el proceso en EEUU
3 de septiembre, 15:41 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала