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"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro
"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió desde Nueva York un mensaje en el que agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento que él y su... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, afirmó que "la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios".En su mensaje, el mandatario también subrayó el orgullo que siente por "la dignidad que encarnamos en nombre de millones de hombres y mujeres que creen y luchan por un mundo nuevo".El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan. El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.
https://noticiaslatam.lat/20260903/revelan-nuevos-detalles-del-caso-maduro-la-defensa-pide-que-se-archive-el-proceso-en-eeuu-1174924176.html
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"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió desde Nueva York un mensaje en el que agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento que él y su esposa, Cilia Flores, recibieron en las últimas semanas. Además, aseguró que la mentira y la injusticia serán vencidas.
"Cilia y yo agradecemos las enormes muestras de amor y acompañamiento que hemos recibido durante los días que transcurren", escribió Nicolás Maduro en sus redes sociales.
Asimismo, afirmó que "la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios".
En su mensaje, el mandatario también subrayó el orgullo que siente por "la dignidad que encarnamos en nombre de millones de hombres y mujeres que creen y luchan por un mundo nuevo".
El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela
, secuestró a Maduro y a su esposa
, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York
, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan.
3 de septiembre, 15:41 GMT