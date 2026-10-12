https://noticiaslatam.lat/20261012/la-mentira-y-la-injusticia-seran-vencidas-maduro-agradece-por-el-apoyo-recibido-durante-su-1175407580.html

"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro

"La mentira y la injusticia serán vencidas": Maduro agradece por el apoyo recibido durante su secuestro

Sputnik Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió desde Nueva York un mensaje en el que agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento que él y su... 12.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-12T16:33+0000

2026-10-12T16:33+0000

2026-10-12T16:33+0000

américa latina

política

nicolás maduro

venezuela

eeuu

🌎 américa

📰 caso maduro

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/0c/1175407773_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_64da092a2dd9025068df6c11c0ac82c3.jpg

Asimismo, afirmó que "la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios".En su mensaje, el mandatario también subrayó el orgullo que siente por "la dignidad que encarnamos en nombre de millones de hombres y mujeres que creen y luchan por un mundo nuevo".El 3 de enero, Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela, secuestró a Maduro y a su esposa, y los trasladó fuera del país. El 5 de enero, comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde están siendo acusados de participar en actividades de narcotráfico. El presidente y la primera dama declararon su inocencia de los cargos que se les imputan. El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

https://noticiaslatam.lat/20260903/revelan-nuevos-detalles-del-caso-maduro-la-defensa-pide-que-se-archive-el-proceso-en-eeuu-1174924176.html

venezuela

eeuu

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, nicolás maduro, venezuela, eeuu, 🌎 américa, 📰 caso maduro