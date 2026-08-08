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"Enorme problema": Europa se enfrenta a una subida de los precios del diésel, según expertos

"Enorme problema": Europa se enfrenta a una subida de los precios del diésel, según expertos

Sputnik Mundo

Los países europeos afrontarían este invierno boreal un aumento de los precios del diésel debido a la escasez en el mercado, indican medios. Según ellos... 08.08.2026, Sputnik Mundo

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Medios señalan que, si se mantiene la tensión geopolítica, las refinerías de Asia y Estados Unidos podrían reducir sus exportaciones de gasóleo a medida que se acerque el invierno para cubrir la creciente demanda interna.El responsable de análisis de productos petrolíferos limpios de Kpler, Zamir Yusof, considera que las refinerías de la costa del golfo de México "no pueden exportar diésel indefinidamente al noroeste de Europa". Hacia el primer trimestre de 2027, es probable que desvíen parte de los cargamentos hacia la costa este de EEUU para satisfacer la demanda de calefacción invernal.Por su parte, el analista sénior de Sparta Commodities, June Goh, señaló que los europeos "no se han recuperado del todo de las pérdidas sufridas en las refinerías de Oriente Medio y, además, han perdido capacidad en Rusia".El conflicto en Oriente Medio ha provocado la paralización efectiva del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico. Como consecuencia, en la mayoría de los países del mundo se ha registrado un aumento de los precios del combustible, y algunos han sufrido escasez de queroseno de aviación.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.

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