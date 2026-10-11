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Cambio en calendario electoral de Ecuador por El Niño afectaría la credibilidad en las autoridades, según expertos

Cambio en calendario electoral de Ecuador por El Niño afectaría la credibilidad en las autoridades, según expertos

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Los cambios en el calendario electoral de Ecuador por las posibles afectaciones del fenómeno meteorológico tendrían un impacto en la credibilidad de las... 11.10.2026, Sputnik Mundo

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Recientemente, el presidente del Consejo Nacional Electoral del país sudamericano (CNE), José Cabrera, anunció que, de ocurrir algún tipo de catástrofe natural que impida realizar la jornada electoral, se podría modificar la fecha de la votación.Lo anterior, a pesar de que ya se había adelantado la fecha para la realización de los comicios de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, precisamente anticipando los efectos climatológicos que podría tener El Niño.El anuncio de Cabrera levantó alertas entre los especialistas en materia electoral por la incertidumbre que genera y la forma en la que un nuevo aplazamiento podría golpear el desarrollo de las campañas.En entrevista para el diario local El Comercio, el analista político Alfredo Espinosa advirtió que el riesgo de que el CNE vuelva a cambiar la fecha es real, sin que ello necesariamente se deba a una catástrofe natural que impida ejercer el sufragio.Espinosa recordó que, si bien el artículo 30 del Código Civil habla de causas de fuerza mayor para aplazar las votaciones, por sí mismo el artículo no establece ningún tipo de procedimiento para modificar el calendario en esta materia.Incluso, el experto señaló que las disposiciones legales para retrasar las elecciones se refieren a contextos que afectan el funcionamiento de las juntas electorales y no incluyen, de forma explícita, modificar el día de la elección por un pronóstico climático.Por su parte, el especialista en comunicación política, Andrés Obando, comentó que modificar nuevamente el calendario electoral afectaría directamente el proceso de las campañas, dado que obligaría a extenderlas, lo que generaría más gastos.Esto sin mencionar que, al haber más tiempo de promoción, candidatos que no han logrado consolidarse podrían repuntar, en contraste con aquellos punteros que, al contrario, podrían debilitarse, lo que implica interferir en las condiciones de competencia.Según la información que ha difundido el Gobierno ecuatoriano, al menos 368 recintos electorales en Orellana, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí están en riesgo de inundarse o están expuestos a deslizamientos.Ante este riesgo, las autoridades electorales contemplan instalar 4.399, 96 menos que los originalmente planeados.

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