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"No se puede trabajar": El Niño golpea la producción de azúcar en Ecuador

"No se puede trabajar": El Niño golpea la producción de azúcar en Ecuador

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Las fuertes lluvias, relacionadas con el fenómeno de El Niño, obligaron a la azucarera de San Carlos, uno de los principales productores de azúcar de Ecuador... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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Ante la caída de la producción, la Federación Nacional de Azucareros del país evalúa importar azúcar, ya que la oferta interna no cubrirá la demanda nacional.El final prematuro de la cosecha provocó la rescisión de los contratos de los trabajadores temporales involucrados en el proceso. San Carlos había planeado producir aproximadamente 175.000 toneladas de azúcar, pero solo alcanzó poco más de un tercio de esa meta, tras lo cual se suspendieron las operaciones.Por su parte, el ingeniero Rubén García estimó que solo una pequeña parte de la plantilla permanecerá.Advirtió también que, si el fenómeno de El Niño persiste, las consecuencias podrían ser graves tanto para los productores de caña de azúcar como para la propia compañía."Esto no solo causa daños económicos, sino que también arruina por completo el producto; prácticamente lleva a la quiebra a muchos productores de caña de azúcar e incluso a la propia empresa", añadió.Se espera que este año El Niño podría alcanzar su mayor intensidad desde 1950, según los medios. Se trata de un fenómeno natural caracterizado por un aumento anómalo de la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico, que altera la interacción entre el océano y la atmósfera y puede provocar cambios climáticos en distintas partes del mundo.

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