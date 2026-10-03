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"No se puede trabajar": El Niño golpea la producción de azúcar en Ecuador
"No se puede trabajar": El Niño golpea la producción de azúcar en Ecuador
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Las fuertes lluvias, relacionadas con el fenómeno de El Niño, obligaron a la azucarera de San Carlos, uno de los principales productores de azúcar de Ecuador... 03.10.2026, Sputnik Mundo
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Ante la caída de la producción, la Federación Nacional de Azucareros del país evalúa importar azúcar, ya que la oferta interna no cubrirá la demanda nacional.El final prematuro de la cosecha provocó la rescisión de los contratos de los trabajadores temporales involucrados en el proceso. San Carlos había planeado producir aproximadamente 175.000 toneladas de azúcar, pero solo alcanzó poco más de un tercio de esa meta, tras lo cual se suspendieron las operaciones.Por su parte, el ingeniero Rubén García estimó que solo una pequeña parte de la plantilla permanecerá.Advirtió también que, si el fenómeno de El Niño persiste, las consecuencias podrían ser graves tanto para los productores de caña de azúcar como para la propia compañía."Esto no solo causa daños económicos, sino que también arruina por completo el producto; prácticamente lleva a la quiebra a muchos productores de caña de azúcar e incluso a la propia empresa", añadió.Se espera que este año El Niño podría alcanzar su mayor intensidad desde 1950, según los medios. Se trata de un fenómeno natural caracterizado por un aumento anómalo de la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico, que altera la interacción entre el océano y la atmósfera y puede provocar cambios climáticos en distintas partes del mundo.
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"No se puede trabajar": El Niño golpea la producción de azúcar en Ecuador
18:04 GMT 03.10.2026 (actualizado: 18:06 GMT 03.10.2026)
Las fuertes lluvias, relacionadas con el fenómeno de El Niño, obligaron a la azucarera de San Carlos, uno de los principales productores de azúcar de Ecuador, a suspender la cosecha antes de lo habitual. Debido a la inundación de los campos, la maquinaria no podía acceder a ellos sin dañar la cosecha.
"Está afectando bastante el trabajo. Los camiones se pararon también. No se puede trabajar aquí ya", afirmó Walter Damian, un trabajador de la fábrica.
Ante la caída de la producción, la Federación Nacional de Azucareros del país evalúa importar azúcar, ya que la oferta interna no cubrirá la demanda nacional.
El final prematuro de la cosecha provocó la rescisión de los contratos de los trabajadores temporales involucrados en el proceso. San Carlos había planeado producir aproximadamente 175.000 toneladas de azúcar, pero solo alcanzó poco más de un tercio de esa meta, tras lo cual se suspendieron las operaciones.
Por su parte, el ingeniero Rubén García estimó que solo una pequeña parte de la plantilla permanecerá.
"Creo que se quedará entre el 10, el 15, tal vez el 20% del personal. ¿Por qué? Para que puedan limpiar los canales debido a una posible crecida", explicó.
Advirtió también que, si el fenómeno de El Niño persiste, las consecuencias podrían ser graves tanto para los productores de caña de azúcar como para la propia compañía.
"Esto no solo causa daños económicos, sino que también arruina por completo el producto; prácticamente lleva a la quiebra a muchos productores de caña de azúcar e incluso a la propia empresa", añadió.
Se espera que este año El Niño podría alcanzar su mayor intensidad desde 1950
, según los medios. Se trata de un fenómeno natural caracterizado por un aumento anómalo
de la temperatura del agua en la zona ecuatorial del océano Pacífico, que altera la interacción entre el océano y la atmósfera y puede provocar cambios climáticos en distintas partes del mundo.
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