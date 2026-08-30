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Gobierno de Ecuador decreta Alerta Roja en todo el país ante el fenómeno de El Niño

Gobierno de Ecuador decreta Alerta Roja en todo el país ante el fenómeno de El Niño

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana informó a través de un boletín que la medida establece la activación de Comités de Operaciones de... 30.08.2026, Sputnik Mundo

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"[Se] dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación. En este marco, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán cumplir y ejecutar sus planes de acción ante el evento El Niño", detalló la dependencia.De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, se prevé que el actual fenómeno de El Niño sea el más intenso desde 1950; además, existe 100% de que se extienda hasta marzo de 2027.

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