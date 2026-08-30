Gobierno de Ecuador decreta Alerta Roja en todo el país ante el fenómeno de El Niño

"[Se] dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación. En este marco, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán cumplir y ejecutar sus planes de acción ante el evento El Niño", detalló la dependencia.De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, se prevé que el actual fenómeno de El Niño sea el más intenso desde 1950; además, existe 100% de que se extienda hasta marzo de 2027.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana informó a través de un boletín que la medida establece la activación de Comités de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel local, cuya función es la coordinación de acciones de preparación y respuesta ante el fenómeno meteorológico.
"[Se] dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación. En este marco, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán cumplir y ejecutar sus planes de acción ante el evento El Niño", detalló la dependencia.
De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, se prevé que el actual fenómeno de El Niño sea el más intenso desde 1950; además, existe 100% de que se extienda hasta marzo de 2027.
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