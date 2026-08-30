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Gobierno de Ecuador decreta Alerta Roja en todo el país ante el fenómeno de El Niño
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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana informó a través de un boletín que la medida establece la activación de Comités de Operaciones de... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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"[Se] dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación. En este marco, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán cumplir y ejecutar sus planes de acción ante el evento El Niño", detalló la dependencia.De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, se prevé que el actual fenómeno de El Niño sea el más intenso desde 1950; además, existe 100% de que se extienda hasta marzo de 2027.
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Gobierno de Ecuador decreta Alerta Roja en todo el país ante el fenómeno de El Niño

04:02 GMT 30.08.2026
© AP Photo / Xavier CaivinaguaUn hombre está de pie en las orillas expuestas del embalse de Mazar, en la provincia de Azuay, Ecuador
Un hombre está de pie en las orillas expuestas del embalse de Mazar, en la provincia de Azuay, Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ecuatoriana informó a través de un boletín que la medida establece la activación de Comités de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel local, cuya función es la coordinación de acciones de preparación y respuesta ante el fenómeno meteorológico.
"[Se] dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación. En este marco, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán cumplir y ejecutar sus planes de acción ante el evento El Niño", detalló la dependencia.
Operaciones de las fuerzas navales de EEUU en el Caribe - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2026
América Latina
Fuerzas de EEUU interceptan un presunto buque de reabastecimiento ligado a un grupo criminal de Ecuador
ayer, 22:46 GMT
De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, se prevé que el actual fenómeno de El Niño sea el más intenso desde 1950; además, existe 100% de que se extienda hasta marzo de 2027.
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