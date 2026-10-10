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Trump podría "buscar la manera de que haya un cambio de timón en Ucrania", opina un experto

Trump podría "buscar la manera de que haya un cambio de timón en Ucrania", opina un experto

Sputnik Mundo

Los recientes dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Volodímir Zelenski, en el sentido de que Ucrania debe hallar un líder que alcance... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T22:35+0000

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En entrevista para este medio, el analista internacional Rubén Ramos Muñoz recordó que no es la primera vez que el mandatario estadounidense muestra una postura crítica contra Zelenski, pero ahora se da en un momento en el que Washington oficializa la compra de petróleo ruso."Abiertamente, ya ha señalado su desencanto hacia él y, obviamente, buscará la manera de que haya un cambio de timón en Ucrania, puesto que este entorpece las negociaciones" hacia la resolución del conflicto en Ucrania, sostuvo Ramos Muñoz.Asimismo, el experto consideró que se trata de una acción "pragmática" por parte de Trump, pero también de una "llamada de atención" ante la obstrucción de los acuerdos de paz por parte de Zelenski.

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