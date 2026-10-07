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EEUU entiende la postura de Rusia respecto a la reunión trilateral sobre Ucrania, señala Lavrov

EEUU entiende la postura de Rusia respecto a la reunión trilateral sobre Ucrania, señala Lavrov

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EEUU entiende la postura de Moscú sobre una posible reunión trilateral para abordar el conflicto ucraniano, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante... 07.10.2026, Sputnik Mundo

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El ministro de Exteriores ruso recordó que Washington propuso organizar unas negociaciones trilaterales y que Moscú aceptó, bajo la premisa de que primero era necesario celebrar elecciones parlamentarias en Rusia. Inmediatamente después, Kiev comenzó a hacer todo lo posible por boicotear las elecciones a la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) de Rusia durante los tres días que duraron estas últimas, explicó. "Hemos dejado claro que, en estas circunstancias, queremos saber qué propuestas presentará Zelenski a través de sus negociadores. Para nosotros es muy importante, y la parte estadounidense ha tomado nota y ha acogido con comprensión nuestros argumentos", declaró Lavrov.Asimismo, aseveró que Rusia no tiene la culpa de que Estados Unidos no haya resistido la presión de Europa, que anunció con orgullo el "funeral de Anchorage". El canciller ruso destacó que Moscú mantiene la conciencia tranquila y recordó que también aceptó íntegramente la propuesta de EEUU formulada en agosto de 2025 durante la cumbre entre los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska."No es culpa nuestra que los estadounidenses no hayan podido resistir la presión sin precedentes y descarada de Europa, que después declaró con orgullo que había enterrado el Acuerdo de Anchorage", añadió.El 15 de agosto de 2025, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, durante una cumbre de dos horas y 45 minutos. El tema central del encuentro, el primero desde el regreso del magnate republicano a la Casa Blanca, fue el conflicto ucraniano.Putin ha declarado en reiteradas ocasiones que cualquier solución a la crisis ucraniana debe basarse en los acuerdos alcanzados con Trump en Anchorage y aseguró que Kiev está al tanto de esos entendimientos.

https://noticiaslatam.lat/20260915/rusia-esta-dispuesta-a-negociar-sobre-ucrania-y-nunca-ha-intentado-complicar-el-proceso-subraya-1175064797.html

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