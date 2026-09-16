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Zelenski está llevando a Ucrania al suicidio nacional, declara su exsecretaria de prensa
Zelenski está llevando a Ucrania al suicidio nacional, declara su exsecretaria de prensa
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La exportavoz de Volodímir Zelenski, Yulia Mendel, apuntó todo el abanico de problemas a los que se enfrenta Ucrania: desde la crisis demográfica y económica... 16.09.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a los problemas demográficos de Ucrania, desde que proclamó su independencia en 1991, el país ha perdido más de la mitad de su población, afirmó Mendel. Actualmente, el número de habitantes se sitúa entre 20 y 25 millones, de los cuales cerca de la mitad son personas en edad de jubilación.Al mismo tiempo, denunció que Kiev oculta la grave situación que se vive en las ciudades ucranianas en aras de eslóganes propagandísticos vacíos y de su negativa a negociar con Rusia.Las operaciones contra Rusia anunciadas por Zelenski, que buscan intensificar los ataques, no tienen ningún efecto y no son más que otra campaña de relaciones públicas, sostuvo. En sus palabras, estas acciones solo contribuyen a la escalada del conflicto y a la destrucción de la industria y la infraestructura logística de Ucrania.Además, la corrupción rivaliza con el conflicto militar como la principal preocupación de los ucranianos, según las encuestas de opinión pública, apuntó. En este sentido, añadió que no es ningún secreto que algunos miembros del Gobierno ucraniano se están enriqueciendo con la crisis y obteniendo millones de dólares."Mientras tanto, los hombres ucranianos comunes no salen de casa durante meses, por miedo a las bandas de reclutamiento forzoso que los persiguen por las calles. Hay informes que indican que se está obligando a personas con discapacidad a combatir en primera línea, que hay hombres que mueren misteriosamente en las oficinas de reclutamiento", puso de relieve la brecha entre la élite y los ciudadanos de a pie.Mendel recalcó que los argumentos de Kiev para prolongar el conflicto tampoco tienen solidez:Previamente, Mendel ya había criticado a Zelenski. Por ejemplo, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, afirmó que el político ucraniano es uno de los principales obstáculos para la paz. Asimismo, señaló que en Ucrania se envía al frente a quienes critican a Zelenski.
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Zelenski está llevando a Ucrania al suicidio nacional, declara su exsecretaria de prensa
La exportavoz de Volodímir Zelenski, Yulia Mendel, apuntó todo el abanico de problemas a los que se enfrenta Ucrania: desde la crisis demográfica y económica hasta los problemas en el frente. Ella achaca estos problemas a la política de Zelenski y le acusa de estar convirtiendo a Ucrania en Afganistán.
"Librar una guerra de agotamiento es, por lo tanto, un suicidio nacional, no un acto de valor. Sin embargo, esta es la estrategia que sigue el Gobierno de Zelenski", escribió en su artículo para los medios occidentales.
En cuanto a los problemas demográficos de Ucrania, desde que proclamó su independencia en 1991, el país ha perdido más de la mitad de su población, afirmó Mendel. Actualmente, el número de habitantes se sitúa entre 20 y 25 millones, de los cuales cerca de la mitad son personas en edad de jubilación.
Al mismo tiempo, denunció que Kiev oculta la grave situación que se vive en las ciudades ucranianas en aras de eslóganes propagandísticos vacíos y de su negativa a negociar con Rusia.
Las operaciones contra Rusia anunciadas por Zelenski, que buscan intensificar los ataques, no tienen ningún efecto y no son más que otra campaña de relaciones públicas, sostuvo. En sus palabras, estas acciones solo contribuyen a la escalada del conflicto y a la destrucción de la industria y la infraestructura logística
de Ucrania.
Además, la corrupción rivaliza con el conflicto militar como la principal preocupación de los ucranianos, según las encuestas de opinión pública, apuntó. En este sentido, añadió que no es ningún secreto que algunos miembros del Gobierno ucraniano se están enriqueciendo con la crisis y obteniendo millones de dólares.
"Mientras tanto, los hombres ucranianos comunes no salen de casa
durante meses, por miedo a las bandas de reclutamiento forzoso que los persiguen por las calles. Hay informes que indican que se está obligando a personas con discapacidad a combatir en primera línea, que hay hombres que mueren misteriosamente en las oficinas de reclutamiento", puso de relieve la brecha entre la élite y los ciudadanos de a pie.
Mendel recalcó que los argumentos de Kiev para prolongar el conflicto tampoco tienen solidez:
Ucrania sigue perdiendo territorio, en lugar de avanzar hacia la recuperación de las "fronteras de 1991";
su ingreso en la OTAN tampoco está más cerca, después de que el país haya recibido en varias ocasiones una negativa a su adhesión al bloque;
la defensa de los valores democráticos queda cuestionada por la arbitrariedad en las oficinas de reclutamiento ucranianas.
"Ucrania todavía puede optar por la vía finlandesa: detener el derramamiento de sangre, conservar lo que se pueda conservar, recuperar la economía y restablecer un modo de vida al que la gente pueda regresar", destacó Mendel al defender la idea de sentarse a la mesa de negociaciones.
Previamente, Mendel ya había criticado a Zelenski. Por ejemplo, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, afirmó que el político ucraniano es uno de los principales obstáculos para la paz. Asimismo, señaló que en Ucrania se envía al frente a quienes critican a Zelenski.
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