https://noticiaslatam.lat/20260922/trump-insta-en-la-onu-a-todos-los-paises-a-abandonar-la-deshonesta-corte-penal-internacional-1175153506.html

Trump insta en la ONU a todos los países a abandonar "la deshonesta Corte Penal Internacional"

Trump insta en la ONU a todos los países a abandonar "la deshonesta Corte Penal Internacional"

Sputnik Mundo

Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente de EEUU, Donald Trump, llamó a todos los países a que abandonaran la Corte Penal... 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T17:39+0000

2026-09-22T17:39+0000

2026-09-22T17:39+0000

internacional

donald trump

corte penal internacional (cpi)

asamblea general de la onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/16/1173174082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cad3f7b1776d41b605a63ab2af00d90c.jpg

En su intervención, el mandatario estadounidense tildó la CPI de "una institución fuera de control" y "un grupo de gente malvada".En agosto, EEUU incluyó en su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal.Rusia también ha calificado al tribunal como una institución de naturaleza corrupta y una de las herramientas utilizadas para imponer prácticas neocoloniales, con el objetivo de evitar que los líderes de los Estados occidentales rindan cuentas.

https://noticiaslatam.lat/20260422/la-cpi-es-un-instrumento-docil-de-occidente-que-fortalece-su-concepto-de-hegemonia-observa-un-1173174955.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, corte penal internacional (cpi), asamblea general de la onu