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Trump insta en la ONU a todos los países a abandonar "la deshonesta Corte Penal Internacional"
Trump insta en la ONU a todos los países a abandonar "la deshonesta Corte Penal Internacional"
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Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente de EEUU, Donald Trump, llamó a todos los países a que abandonaran la Corte Penal... 22.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-22T17:39+0000
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En su intervención, el mandatario estadounidense tildó la CPI de "una institución fuera de control" y "un grupo de gente malvada".En agosto, EEUU incluyó en su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal.Rusia también ha calificado al tribunal como una institución de naturaleza corrupta y una de las herramientas utilizadas para imponer prácticas neocoloniales, con el objetivo de evitar que los líderes de los Estados occidentales rindan cuentas.
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donald trump, corte penal internacional (cpi), asamblea general de la onu
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Trump insta en la ONU a todos los países a abandonar "la deshonesta Corte Penal Internacional"
Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente de EEUU, Donald Trump, llamó a todos los países a que abandonaran la Corte Penal Internacional (CPI).
"Hago un llamado a todas las naciones miembro de la CPI para que se retiren oficialmente y de inmediato de esta institución deshonesta", declaró Trump.
En su intervención, el mandatario estadounidense tildó la CPI de "una institución fuera de control" y "un grupo de gente malvada".
En agosto, EEUU incluyó en su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal.
Rusia también ha calificado al tribunal como una institución de naturaleza corrupta
y una de las herramientas utilizadas para imponer prácticas neocoloniales, con el objetivo de evitar que los líderes de los Estados occidentales rindan cuentas.